– Vinteren gjør et comeback etter vinterferien

– Hvordan ser været ut de neste dagene i Stavanger, og Rogaland?

– Det ser veldig fint ut. Det er fortsatt mange dager med fint vær, spesielt i dag (tirsdag), onsdag og torsdag, sier vakthavende meteorolog ved værvarslingen på Vestlandet, Geir Ottar Fagerlid, til RA.

Han gjør det likevel klart at vinden på kysten, fra nord, gjør det ganske kaldt og kjølig. Spesielt tirsdag kveld og natt til onsdag vil preges av vindnedkjøling.

– Denne vinden gjør at det føles kjølig selv om det er en del sol, forklarer Fagerlid.

Strålende sol og blå himmel ved Breiavatnet tirsdag ettermiddag. (Tonette N. Haaland)

Ustabil fredag

Meteorologen sier at «et lite skjær i sjøen», er at det har blitt gjort uttrykk for havtåke, som kan dukke opp på onsdag, og spesielt på torsdag.

– Men det er et usikkerhetsmoment om den slår til, eller om den holder seg ute på havet. Hvis den ikke slår til, blir det i hvert fall fine dager, understreker han.

– Fredag skal det nok være litt mer ustabilt. Det ser ut som det skal passere nedbør fra nord, og vinden øker på. Det kan bli stiv kuling på nordvestkysten, og det blir mer skyet, sier Fagerlid.

Det blir litt lettere skydekke til helgen, på lørdag og søndag, med mer sol igjen enn på fredagen.

– Men det er fortsatt sur vind på lørdag, som nok blir svakere på søndag, legger han til.

Vinteren er ikke over

Fagerlid gjør det klart at vinteren ikke på langt nær er over enda.

– Det er nedbør på fredag som kanskje kan være hvit noen plasser. Og i neste uke er det fare for at vinteren kommer tilbake. Da skal temperaturen ned, og vi får mer nedbør. Det er helt klart at med en gang vinterferien er slutt, kommer skyene tilbake, og det kan bli en god del snø i lavlandet i Rogaland. Så vinteren gjør nok et comeback i neste uke, oppsummerer han.

Fagerlid peker på at det blir lavtrykksaktivitet i neste uke, som gjør at man venter en del snø på lavlandet i Rogaland.

– Vinteren er ikke på langt nær over, ser man på langtidsvarslene.

Nordlys

Natt til mandag og tirsdag har mange sett nordlyset over Rogaland.

– Det ser ut som det blir muligheter for å se nordlyset også i natt, men det blir litt svakere enn natt til mandag og tirsdag, sier Fagerlid.