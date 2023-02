Dropsen går viralt: - Tre millioner har sett oss på Tiktok

Dropsen har merket at salget har økt etter oppstart på Tiktok-profilen sin i fjor vår. Tiktok- videoene, der de blant annet smakstester godteri og legger ut videoer av nye produkter, har blitt sett over hele verden.

− Folk kommer innom og forteller at de har sett oss på Tiktok, sier sosiale medier ansvarlig Arman Dzudza til Rogalands Avis.

– Det har blitt kult å gå på Dropsen, og det merker vi. Salget har økt og vi har lagt oss på et annet nivå enn før. Nå får vi mange yngre kunder, de kommer til butikken og kjenner seg igjen. Vi har tydeligvis truffet noe, kanskje noe som har manglet i Stavanger, fortsetter Dzudza.

Vannmelonen med tre millioner visninger

Én av Tiktok- videoene som har fått spesielt stor oppmerksomhet, er en «taste test» av et stort vannmelon-godteri. Nå har tre millioner mennesker fra hele verden sett videoen.

Store gelégodteri er populært hos Dropsen. I høye hjørne ser du vannmelonen som gikk viralt. (Karoline Mosland)

– Mange har sett vannmelonen på Tiktok og kommet inn for å spørre etter den. Nå er den utsolgt på Kvadrat. Videoen blir fortsatt sett og kommentert på, og vi har fått meldinger helt fra Saudi-Arabia om vi kan «shippe» vannmelonen, sier Dzudza, og legger til at han ikke helt hvorfor akkurat denne videoen ble så populær.

Før var det lett å få tak i den store vannmelonen fra leverandører, men nå er det mye vanskeligere. Han lurer på om det kan være på grunn av videoen.

– Det blir jo gratis reklame for andre i «snopebransjen» også når vi legger ut produkter som andre også har. Det virker som om folk har en fascinasjon for store geléting, sier Dzudza.

Dzudza anbefaler å kutte den opp med kniv og spise den litt etter litt. Den skal visstnok smake gelé med et snev av vannmelon.

– Fullt i innboksen

Tiktoken til Dropsen ble startet av Dzudza for litt over et halvt år siden. Allerede under et år etter oppstart har de rukket å nå flere millioner brukere. Historien bak suksessen er relativt enkel:

– Vi dro til Kvadrat etter stengetid for å filme videoer der vi brukte produktene. Vi kom med ideer og filmet dem. De fleste kvelder filmet vi flere videoer på én gang. Vannmelon-videoen brukte vi bare fem minutter på. Hvis alt er planlagt i forkant, tar det kort tid å filme det, sier Dzudza.

De korte videoene de produserer får mange tusen visninger. Dzudza er ikke helt fornøyd før videoene har nådd rundt 25.000 visninger.

– Vi har fått en «fankonto» på Tiktok. De har sendt oss mange hyggelige meldinger. Det er fullt i innboksen vår, vi får mye meldinger og kommentarer. Når de ser oss på Tiktok synes de det er gøy og komme og se butikken og oss som jobber her, sier Dzudza.

– Utsolgt på én time

Amerikansk godteri er mest populært i butikken. «Jolly ranchers», «Warheads» og sterke chips som «Takis» er etterspurt. For noen uker siden hadde butikken lansering av sportsdrikken «Prime».

Amerikansk godteri slår godt ann på Tiktok. (Karoline Mosland)

– Det er den mest populære drikken på markedet nå, ifølge sosiale medier. Vi fikk inn 450 flasker per butikk. Forrige lørdagen startet vi salget, og bestemte at det skulle selges to drikker per kunde. Det eneste vi hadde gjort i forkant var en «taste test» på TikTok noen dager før, der vi skrev dato og klokkeslett på lanseringen. Testen fikk rundt 100.000 visninger. Salget startet klokken tolv, og folk sto utenfor i kø fra klokken ti. Køen strakte seg nesten ut av kjøpesenteret. På Kvadrat ble det utsolgt på én time, i Stavanger ble det utsolgt på noen få timer, sier Dzudza.

Starter nettbutikk

Butikken har aldri sendt varer før, men nå, etter oppstarten på Tiktok og den økende populariteten der, merker de en stor etterspørsel.

Flere lurer på om butikken sender varene sine. Nå holder de på med en ny nettbutikk.

Men det er ikke bare på nett etterspørselen etter produktene deres er høy:

– I julen viste foreldre fram Tiktoken vår, og sa «jeg skal ha den og den og den». Da har ungene sendt dem videoer og sagt hva de ønsker seg. Det er gøy, for da ser vi innsatsen på Tiktok faktisk fungerer, sier Dzudza.

