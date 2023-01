Lyse lanserer Amina-lader: - Tryggere og billigere for kundene

I disse dager får strømkunder av Lyse muligheten til å kjøpe Amina Charging sin elbillader betalt rentefritt over strømregningen fra 216 kroner i måneden over fem år.

– Altfor mange lader bilen med vanlig stikkontakt. Amina-laderen er et mye tryggere valg enn en vanlig stikkontakt. Den er utviklet i henhold til de nyeste sikkerhetsforskriftene og de internasjonale standardene, sier Eirik Jørgensen, gründer og daglig leder i Amina Charging på Forus.

Ane Marte Hausken, administrerende direktør i Lyse Energi, sier strømselskapet er opptatt av at kundene bruker strøm mer fornuftig.

– En av de tyngre lastene for kundene er lading av elbil. Amina-laderen er en trygg og sikker. Amina-laderen kan også snart knyttes sammen i Lyse-appen, slik at du i appen kan lade når strømmen er billigst og når du ønsker å ha bilen ferdigladet, sier Hausken til RA.

Amina sin lader har ingen smartfunksjoner. Den er like enkel som en stikkontakt.

– Nå er åtte av ti nye biler elbil. Om få år vil det nesten bare være slike biler på norske veier. Funksjonene for smartlading får du gjennom bilen eller strøm-appen. Dette er en mer effektiv løsning som gjør det enklere for kunden, samtidig som det sparer på kost, forklarer Jørgensen.

Nødt til å fordele strømbruken over hele døgnet

Lyse tilbyr allerede ladere fra Zaptec. Nå får kundene to valgmuligheter.

– Vi ønsker å tilby elbilladere i flere prisklasser. Tilbudet gjør at flere har råd til å ta del i grønne skiftet, sier Hausken.

Å få flere kunder til å lade elbilen om natten, når det oftest er billigere strøm, er også et mål for Lyse. Fordi det avlaster strømnettet og infrastrukturen.

– Vi er nødt til å ta i bruk hele døgnet i større grad, sier Hausken.

Sammen med oppvarming av bolig og vann, er elbillading noe av det mest strømkrevende i en husholdning, ifølge Lyse.

[ Derfor ble Stavanger og Sandnes hovedstaden for elbillading ]

I 2022 sørget Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) at det ble forbudt å installere en stikkontakt som skal brukes til lading av bil. Forbudet gjelder kun ved nyinstallasjon. Det er fortsatt lovlig å lade med en dedikert stikkontakt som er montert før 01.06.2022, gitt at den er i henhold til NEK 400 sin installasjonsnorm. Årsaken til den nye normen er bedre brannsikkerhet.

Et elbilbatteriet trenger mye strøm. Siden bilen trenger så mye strøm lagret i batteriet for å kjøre, trekker den sannsynligvis mer strøm enn de andre elektriske tingene du har i huset. Med så mye strøm kan varmgang, og i verste fall brann, oppstå.

«Binder» ikke kundene til Lyse for flere år

I november lanserte Lyse varmepumper betalt over strømregningen. Elbilladelanseringen går ut på det samme.

– Responsen på varmepumpene var formidabel. De første timene fikk vi to bestillinger per minutt. Jeg håper og tror på samme respons på elbilladerne, sier Hausken.

Nedbetalingen foregår over fem år. Dersom Lyse-kunden ønsker å bytte strømselskap, må de betale restsummen på laderen.

– Det er samme ordningen som varmepumpene, forteller Hausken.

[ Ladeselskapet Amina forhåndssolgte for 75 millioner kroner ]

Lyse på eiersiden av Amina

Lyse er også, gjennom investeringsselskapet Lyse Vekst, på eiersiden i det lokale ladeselskapet Amina, og har investert ti millioner kroner i selskapet.

– Strategien vår er å investere i selskaper vi mener har et spennende vekstpotensial, samtidig som de løser et behov for andre deler av konsernet. Det mener vi at Amina Charging er et godt eksempel på, sier Ane Christophersen i Lyse Vekst.

Det finnes allerede to andre ladeselskaper i distriktet, Zaptec og Easee. Lyse ser ingen problemer med å investere ti millioner av interkommunale penger i ett lokalt ladeselskap og gi Amina et konkurransefortrinn.

– Zaptec er børsnotert. Easee er en moden aktør. Lyse Vekst investerer i tidligfaseselskap og det er Amina. Det viktigste er at de har en annen tilnærming til ladeboks. Det passer Lyse sin strategi. Vi heier selvsagt også på de andre, Zaptec og Easee, sier Hausken.

[ Ekstrem varmepumpe-pågang: – Én bestilling annethvert minutt ]