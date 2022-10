Ladeselskapet Amina forhåndssolgte for 75 millioner kroner

Det sier Eirik Jørgensen, daglig leder og medgründer av Amina Charging.

RA skrev om Amina i april, som allerede da hadde store planer med sin elbillader – og var klare for å utfordre de andre ladeselskapene, Zaptec og Easee.

Mandag denne uken hadde Amina Charging sin lanseringsfest på FOMO på Forus. Og det er grunn til å feire. Før en eneste kunde har fått laderen, har Amina solgt for over 75 millioner kroner.

– Forhåndssalget er både en enorm tillitserklæring og viser at folk ønsker en elbillader som ikke koster skjorta, sier gründerne Eirik Jørgensen og Fredrik Erland Lima til RA.

Begge fram til at produktet endelig er på markedet. Forhåndssalget tyder på at Amina Charging har truffet med sin forretningsidé́, mener gründerduoen.

– Hull i markedet

– Vi oppdaget at det var et hull i markedet, det manglet en fornuftig lader som alle har råd til. Den bestemte vi oss for å lage og nå̊ er vi klare. Målet er at alle hjem skal kunne ha en elbillader som en del av sin infrastruktur, sier Lima.

I vår, flere måneder før lanseringen, fikk Amina Charging flere solide investorer med på laget: Nysnø Klimainvesteringer (Stavanger), Eviny Ventures AS (Bergen), Lyse Vekst AS (Stavanger), Momentum II AS (Bergen), Investore Finans AS (Tore Gjedebo), Austinvest AS/Futurum Utvikling AS (Austigard familien), IKM Invest AS (Ståle Kyllingstad), og Velde Holding AS.

Nå tar også forhandlere fra inn- og utland kontakt. Jørgensen forteller at Amina er klare for å ta skrittet it den verden, men at de vil sikre at de leverer godt i Norge først.

Eirik Jørgensen, daglig leder og medgründer av Amina Charging. - Vi oppdaget at det var et hull i markedet, det manglet en fornuftig lader som alle har råd til. Den bestemte vi oss for å lage og nå er vi klare, sier han. (Amina Charging)

Vil til utlandet neste år

– Vi ser for oss at 2023 blir året der vi åpner døren for eksport, sier Jørgensen.

Amina Charging har utviklet elbilladeren sin siden nyttår. Laderen som nå fysisk kommer på markedet vil ha en veiledende utsalgspris på 3990 kroner.

– Laderen er utviklet i verdens ladehovedstad, Stavanger, og produseres hos Topro Elektronikk på Gjøvik, forteller Jørgensen.

Han tror forbrukerne er interessert i en forenklet elbillader.

– Nå er åtte av ti nye biler en elbil. Om få̊ år er det bare slike biler på norske veier. Ikke alle trenger en lader med egen app og smarte løsninger. De funksjonene har du allerede i bilappen eller strømappen. Derfor har vi forenklet, sier Jørgensen.

I april hadde Amina 13 ansatte. Nå er det 34 ansatte på hovedkontoret i FOMO på Forus, Tønsberg og Askøy.

Stavanger-regionen har nå fire ladeselskaper: Zaptec, Easee, Amina Charging og Wallbox. I vår skrev RA om hvordan det kan ha seg at det finnes så mange ladeselskaper i distriktet. Ladeselskapene kaller regionen for ladehovedstaden.

