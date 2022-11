Ekstrem varmepumpe-pågang: – Én bestilling annethvert minutt

Varmepumper er i vinden – forhandlerne og montørene av varmepumper har ikke sjans til å ta unna alle henvendelsene, og nesten 5000 søkte Stavanger kommune om varmepumpe-støtte.

Onsdag 2. november åpnet Lyse for bestilling av Fujitsu-varmepumper via dem. Strømselskapets kunder i Sør-Rogaland kan nå nemlig kjøpe appstyrt luft-til-luft varmepumpe ferdig montert og rentefritt nedbetalt via strømregningen. Lyse tilbyr tre ulike varmepumper som koster fra 399 til 499 kroner måneden, og betalingen strekker seg da over 60 måneder.

– Vi har fått inn over 300 bestillinger siden i går, noe som er over all forventning. Første time fikk vi én bestilling annethvert minutt, forteller kommunikasjonssjef Atle Simonsen til Rogalands Avis.

– Varmepumper er et av de enkleste og mest effektive strømsparegrepene folk kan gjøre, men i disse krevende tider er det ikke alle som har mulighet for å betale prisen for varmepumpen med en engangssum på 20.000 til 30.000 kroner. Det tar normalt flere år før en varmepumpe blir lønnsom, mens nå vil den for mange være lønnsom allerede fra første strømregningen. Besparelsen avhenger av flere faktorer, men siden en varmepumpe som regel gir tre til fem ganger mer kilowatt med varme enn hva den bruker i strøm, vil besparelsen ofte være svært god, sier Simonsen videre.

Støtte-loddtrekningen er gjennomført

Stavanger kommune kjørte i gang sin andre runde med tildeling av støtte til kjøp av varmepumpe denne høsten, og søknadsfristen var 25. oktober. Det kom inn 4960 søknader, mens det kun var 1550 av disse som fikk innvilget støtte.

Hvem som fikk støtte ble avgjort via loddtrekning, som nå er gjennomført av kommunen. Alle som har sendt inn søknad vil få svar i Digipost. De som ikke har digital postkasse, vil få svarbrevet i posten. Det tar tid å sende ut alle svarene, men kommunen regner med at alle får svar innen to uker.

– Alle som får tilsagn om støtte, kan få dekket inntil 40 prosent av kostnaden for kjøp og installasjon, men maksimalt 6000 kroner i støtte for ei varmepumpe, forklarte Gabriele Brennhaugen, rådgiver for klima og miljø i Stavanger kommune, til RA i oktober.

Frykter delbetalingssmell

Som sagt er Lyses varmepumpe-tilbud rentefritt, men slik er det ikke alltid dersom du kjøper varmepumpe på delbetaling.

– Mange synes nok delbetaling er gunstig akkurat nå, og noen forhandlere tilbyr rentefri nedbetaling fordelt på 24 måneder. Risikoen er imidlertid om du ikke klarer å fullføre betalingen. Varmepumpen kan fort bli veldig dyr om den havner hos et inkassobyrå, advarer Geir Grindland i Inkassopartner overfor RA.

Christian Asserson, produktsjef for boliglån i Sparebank 1 SR-Bank, opplever at flere varmepumpeleverandører har avbetalingsløsninger som ikke koster skjorten, men anbefaler alle som vurderer en slik løsning om å se på totalsummen:

– Si du kjøper varmepumpe til 30.000 kroner på delbetaling over tolv måneder til fire prosent rente. Det vil da koste deg totalt 31.254 kroner. Hvis renten på avbetalingen er 20 prosent, derimot, blir totalkostnaden 33.947 kroner, eksemplifiserer Asserson for RA.

Grindland i Inkassopartner legger til at hvis delbetalingsavtalen misligholdes, legges det til inkassogebyr på toppen som starter på 245 kroner måneden, for så å doble seg flere ganger. Til slutt kan det fort dreie seg om over 1500 kroner per måned kun i inkassogebyr. Jo høyere rente og månedskostnad, desto dyrere blir varmepumpen totalt sett. Legges det til inkassogebyr og annet på toppen, kan det til slutt dreie seg om titusener ekstra sammen med de opprinnelige kjøps- og monteringskostnadene av varmepumpen. Så, kjøper du varmepumpe på delbetaling eller ved låneopptak, bør du sette deg grundig inn i hva dette koster ekstra.

Hvorvidt mange varmepumpe-kjøp havner i inkassoregistrene etter hvert, vil tiden vise. Heldigvis ser det foreløpig ut til at folk i Stavanger og omegn er flinke til å betale hele kjøpet i ett jafs:

– De aller fleste betaler hele beløpet med én gang, godt under ti prosent velger delbetaling. Spesielt i Rogaland er folk flinke å betale alt i ett jafs. Andre steder der det er større arbeidsledighet, for eksempel i Østfold, ser vi at flere velger delbetaling, forteller salgssjef Tore Ophuus hos varmepumpe-forhandleren AC Senteret i Stavanger.

