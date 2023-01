Renault og Zaptec inngår samarbeid

Zaptecs strenge krav til sikkerhet og ekspertise på smartlading er grunnen til at Renault velger samarbeid med kun én ladeboks-aktør, forteller Renault Norge i en pressemelding.

Samarbeidet betyr at alle Renault-forhandlere vil kunne tilby Zaptec som deres utvalgte elbillader, og hensikten er å anbefale en ladeboks til kundene som Renault går gode for selv.

– Vi ønsker å anbefale en ladeboks til våre kunder som vi kan gå gode for selv. Zaptec tikker av alle kravene våre, og det er blant annet deres strenge krav til sikkerhet som gjør at valget falt på dem, sier Roger Andersen, PR og markedsdirektør i Renault Norge.

Selskapet blir dermed offisiell leverandør av Zaptec.

– Vi opplever ofte at kunden har spørsmål om ladeboks til hjemmet etter at de har bestilt elbilen. Vi har til nå gitt kundene informasjon om alle valgmulighetene som finnes, men dette samarbeidet vil gjøre det lettere for oss å kommunisere med kunden og anbefale en spesifikk lader. Zaptecs ladere møter også behovet våre kunder har for smartlading, der de kan lade elbilen når strømprisene er på sitt laveste, sier Andersen.

Zaptecs smartladingsfunksjon er integrert med Nordpools spotpriser, noe som gjør at ladeboksen får informasjon om spotprisene tilsendt hvert døgn.

– Det unike er at brukeren ikke trenger å være knyttet til et spesifikt strømselskap, siden laderen selv har mulighet til å smartlade elbilen basert på strømprisene. Det betyr at brukeren automatisk kan starte lading når strømprisene er på sitt billigste, uten å måtte forplikte seg til en tredjepart. Med Renault som både er opptatt av å kunne tilby et sikkert kvalitetsprodukt, og som også vil oppfylle brukernes behov for smartlading, er det hyggelig å være deres valgte aktør for samarbeid. Det er spesielt stas siden vi opererer i et landskap med mange konkurrenter, sier Andreas Westerberg, kundeansvarlig i Zaptec.

