Ny rapport gir håp om universitetsstatus

Mandag leverte en ekspertgruppe rapporten «Kvalitets- og akkrediteringskrav for norske universiteter» til forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

I rapporten blir det foreslått å endre kriteriene for å få universitetsstatus. Ekspertgruppen vil blant annet fjerne kravet om å ha fire doktorgradsprogrammer for å bli universitet.

Videre ønsker gruppen at dagens krav om stabil forskerutdanning bør videreføres. Gruppen mener det heller bør knyttes til hele institusjonen enn til det enkelte doktorgradsprogrammet.

Rektor Bård Mæland ved VID vitenskapelige høgskole sier til RA at han synes det er veldig gode forslag som blir lagt fram av akkrediteringsutvalget.

– Det virker også som at det er godt samsvar mellom utvalgets forslag og hva statsråd Ola Borten Moe ønsker seg. Dersom forslagene tas til følge av Kunnskapsdepartementet, vil dette utvide mangfoldet av høykvalitetsuniversiteter i Norge, og forhindre en ressurssløsing, som det har vært tendenser til med nåværende krav til å bli universitet, sier Mæland.

– Det viktigste er at man fjerner kravet om fire doktorgradsprogrammer, men også at man vil vektlegge institusjonenes samfunnsbidrag og den strategiske forankringen av en universitetssatsing. Jeg tror også det er bra at Norge ønsker å holde seg med én eneste universitetskategori, og ikke ha flere kategorier eller divisjoner, legger han til.

– Hva vil du si at denne rapporten betyr for VID?

– Dersom forslagene blir tatt til følge av Kunnskapsdepartementet, bør VID ha gode muligheter for å søke om å bli universitet så snart alt lovverk og regelverk er på plass, forhåpentligvis i løpet av 2024, sier rektoren.

[ VID åpnet ny campus: – Et bygg for hele byen ]

Ønsker å bli universitet

Han forteller at VID har ambisjoner om å bli et verdibasert universitet, basert på sterke profesjonsutdanninger som svarer på samfunnets behov innenfor helse, sosial og kirke, og med sterke forskningsmiljøer og omfattende forskerutdanning som er tett koblet på arbeidslivet.

– VID profilerer seg gjennom menneskeorienterte fagområder, og vi ønsker å bli et universitet hvor alt fra førsteårsstudenter til doktorgradsstudenter merker at VID er en institusjonen som holder høy kvalitet og er omgitt av gode undervisere og forskere. VID har per i dag to doktorgradsprogrammer og 100 doktorgradsstudenter, og har en søknad om et tredje ph.d.-program i helse og samhandling inne til vurdering hos NOKUT. Vi tror derfor at vi ligger godt an for å fremme en søknad så snart nye kriterier har blitt en del av lover og forskrifter.

– Hvorfor ønsker dere å bli universitet, hva betyr det for dere?

– Norge har hatt særnorske kriterier for å bli universitet, blant annet må man ha fire doktorgradsprogrammer. Dette foreslås det å forenkle, slik at Norge framstår som mer normal i en internasjonal målestokk. VID er egentlig et universitet i internasjonal målestokk, og en formell godkjenning som universitet også i Norge vil ha store fordeler for hvordan vi samarbeider internasjonalt. Utviklingen vil nok også gå i den retning at det vil framstå som oppsiktsvekkende om man ikke har blitt universitet. Dette vil derfor studenter etterspørre, i tillegg til at ansatte ønsker seg den typen faglige utviklingsmuligheter som et fullt universitet gir. Denne utviklingen startet for VIDs del på begynnelsen av 2000-tallet hvor daværende Misjonshøgskolen i Stavanger fikk rett til å tildele doktorgrad, og med en doktorgradssatsing ved Diakonhjemmet høgskole i Sandnes og Oslo. Det er dette vi nå nyter fruktene av, sier Mæland.

[ Har fått inn 83 millioner kroner i piggdekkgebyr, nå kan det være over ]

---

Fakta VID vitenskapelig høgskole

Ca. 5800 studenter og 560 ansatte

VID har campus i Oslo, Sandvika, Bergen, Stavanger og Tromsø.

Bokstavene VID står for Vitenskapelig, Internasjonal og Diakonal.

VIDs motto er Engasjert for mennesket – lokalt og globalt .

. PÅ VID kan du ta årsstudium, bachelor, master, phd, profesjonsutdanning, videreutdanning og enkeltemner.

Fagområder: Helse, familieterapi, kirke, ledelse, samfunn og sosial.

---