Dette var dødsulykkene i Rogaland i 2022

– Det fleste ulykkene i fylket hendte i sommer, men den siste tragiske ulykken kom siste dagen i året, med fotgjengeren i Time, sier Ingrid Lea Mæland, regionleder i Trygg Trafikk Rogaland, til RA.

En oversikt fra Trygg Trafikk Rogaland viser at fem av dødsulykkene var med MC, to på elsparkesykkel, to fotgjengere, en bilførere og to i kategorien «annen.»

Hvor Når Trafikantgruppe Stavanger Januar El-sparkesykkel Vindafjord Januar El-kjøretøy / Annen Karmøy Februar MC-ulykke Karmøy August MC-ulykke Hå Mars El-sparkesykkel Tysvær April Bilfører Sandnes April MC-ulykke Gjesdal Juni MC-ulykke Gjesdal Juni MC-ulykke Strand Agust Annen Klepp September Fotgjenger Time Desember Fotgjenger

– Trygg Trafikk mener det er veldig trist at så mange omkom i trafikken på veiene i 2022. Mange familier og lokalsamfunn er blitt rammet i 2022, etter tragiske trafikkulykker. I Rogaland har vi sett mange unge omkom, sju av 12 er under 23 år. Det er spesielt, i forhold til nedgangen i ungdomsulykker de siste ti årene, sier Mæland.

Hun påpeker at det er spesielt bekymringsfullt at så mange omkommer i MC-ulykker.

– Det er en ulykkestype vi ser ikke går nedover, på samme måte som andre ulykker over tid. Unge førere på lett MC har en særlig risiko, og her ser vi en kraftig økning av skadde og drepte de siste årene i hele landet.

Ingen forklaring

Regionlederen i Trygg Trafikk forteller at de som forsker på ulykkene ikke kan gi noen klare svar på årsaker til økningen i ulykker ennå.

– Men ulykkene granskes for å se om det kan gis forklaringer. Trafikken økte på veiene etter pandemien, og flere turister kom tilbake på veiene, det kan kanskje forklare noe, men vi har ikke sett tilsvarende tall siden 2016 i Rogaland. Vi håper at dette er et særs år, slik vi har sett svingninger tidligere, men vi forventer at den nedadgående trenden vi har sett de siste 10 årene vil fortsette videre framover.

– Hvilke tiltak mener dere blir viktige i 2023 for å bedre situasjonen?

– Vi må fortsette det gode arbeidet som er gjort over tid. Alle trafikksikkerhetsaktørene arbeider systematisk med tiltak, på bakgrunn av kunnskap vi har om risiko. Det er satt inn tiltak både på vei, og kjøretøyteknologi og tiltak ovenfor trafikantretta atferd og opplæring. Dersom forskerne finner årsaker til oppsvinget i 2022, får det tas til følge i forhold til innsats. Men Trygg Trafikk vil holde fram MC-ulykkene, som må ned. Her trengs økt innsats, både fra veieier, fra MC-miljøet, og mest av alt vil vi holde fram viktigheten av opplæring, øving, bevisstgjøring for gode valg i trafikken blant MC-førere, og at alle trafikanter er oppmerksomme og tar hensyn til hverandre i trafikken, sier Mæland.

I 2022 mistet 86 menn og 32 kvinner livet i trafikken. I 2021 omkom 64 menn og 16 kvinner på norske veier.

