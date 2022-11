Stavanger godkjennes som Trafikksikker Kommune

Onsdag mottok Stavanger kommune offisielt kvalitetsstempelet «Trafikksikker Kommune» fra Trygg Trafikk. Det betyr at kommunen oppfyller en rekke kriterier for trafikksikkerhet.

– For kommunen vil dette være et kvalitetsstempel på det trafikksikkerhetsarbeidet som kommunen nå har dokumentert, men som vi også har jobbet godt med over mange år. Dette viser at vi gjennom systemer og rutiner jobber strukturert og målrettet med trafikksikkerhet på tvers av tjenesteområdene i kommunen, sier Jeanette Tjøstheim Olsen, rådgiver og koordinator for Trafikksikker kommune, idrett og utemiljø i Stavanger kommune, til RA.

Stavanger kommune er den største av de hittil 146 kommunene i landet, og den 14. i Rogaland, som mottar dette kvalitetsstemplet.

– Det kjennes godt å få dette på plass. Vi har jobbet strukturert og godt med trafikksikkerhet på tvers av tjenesteområdene i mange år, men at dette nå er dokumentert er vi veldig glade for å ha fått gjennomført. Omfanget av dokumentasjonen som skulle sendes inn var forventet å være noe tidkrevende spesielt med tanke på antall skoler og barnehager som skulle sende inn skriftlige rutiner. Alle som har hatt ansvar for å sende inn dokumentasjon har vist stor velvilje for å få dette på plass og derfor har dette arbeidet gått raskere enn forventet. Det er en milepæl å endelig får denne godkjenningen på plass, sier Tjøstheim Olsen.

Vedtatt politisk

Det er Trygg Trafikk som har ansvaret for godkjenningen. Regionleder Ingrid Lea Mæland i Trygg Trafikk Rogaland er svært tilfreds med kommunens arbeid.

– Stavanger kommune har i mange tiår hatt tradisjon for godt ulykkesforebyggende arbeid, noe som gjenspeiles i den dokumentasjonen og det arbeidet kommunen har gjort i forkant av godkjenningen, sier regionlederen.

Det ble vedtatt politisk i januar 2021 at Stavanger kommune skulle starte prosessen med å bli en trafikksikker kommune.

– Arbeidet ble forankret hos kommunens øverste ledelse. Deretter startet vi arbeidet med å finne de rette kontaktpersonene i de ulike avdelingene slik at dette ville bli gjennomført så effektivt som mulig. Alle som har deltatt i prosessen har vist stort engasjement for at kommunen skulle lykkes med dette arbeidet. Vi har også fått veldig god hjelp av Trygg Trafikk gjennom hele prosessen. De har stilt opp på alle møter og veiledninger som vi har hatt behov for slik at vi skulle komme i mål med dette så raskt som mulig, sier Tjøstheim Olsen.

Kontinuerlig arbeid

– Hva betyr dette stempelet for videre arbeid med trafikksikkerhet i Stavanger kommune?

– Trafikksikker kommune handler i stor grad om holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid som kommunen må jobbe kontinuerlig med for å vedlikeholde. Vi vil fortsette arbeidet med å etablere hjertesoner for å redusere trafikken rundt skoler og vi vil være pådriver for at skoler minner foreldre og foresatte på at mindre kjøring til skolen fører til en tryggere skolevei. Vi fortsetter også jobben med å etablere fysiske tiltak for at skoleveien skal bli tryggere. Vi etablerer årlig forsterket belysning ved gangfelt, vi oppgraderer og bygger nye fortau og ved behov for fartsreduserende tiltak etablerer vi fartshumper, sier hun.

– For å beholde godkjenningen som Trafikksikker kommune må kommunen re-godkjennes om tre år og da er det viktig at vi oppdaterer dokumentasjonen fortløpende dersom det er behov for det. Å bli godkjent som trafikksikker kommune betyr ikke at vi ikke vil oppleve ulykker på kommunale veier, men det er et kvalitetsstempel for systematisk, målbevisst og helhetlig trafikksikkerhetsarbeid, påpeker Tjøstheim Olsen.

---

Fakta om Trafikksikker Kommune

Trygg Trafikk har i samarbeid med fylkeskommunene utviklet godkjenningsordningen Trafikksikker Kommune. Godkjenningen er et organisatorisk trafikksikkerhetstiltak, som gjennom systemer og rutiner skal kvalitetssikre at kommunen arbeider systematisk med trafikksikkerhet i alle kommunens sektorer.

Å bli godkjent er ingen garanti for fravær av ulykker, men et kvalitetsstempel som forteller at kommunen arbeider godt, målbevisst og helhetlig basert på den økonomien kommunen har til rådighet.

Det er et nasjonalt mål at det innen utgangen av 2025 skal være 200 godkjente kommuner i Norge. Godkjenningen varer i 3 år og etter den tid må kommunene re-godkjennes.

Studier viser at tiltak rettet mot sikkerhetskultur og sikkerhetsledelse kan gi betydelig nedgang i trafikkulykker.

Kilde: Trygg Trafikk

---