Blir leder av Nordic Edge Innoasis

Det melder Nordic Edge i en pressemelding.

Augenstein skal videreutvikle og sikre Innoasis som et nasjonalt samlingspunkt og en plattform for urban innovasjon, testing og skalering, ifølge pressemeldingen.

– Jeg gleder meg virkelig til å skape en levende og pulserende samhandlingsarena som kan bidra til at Nordic Edge og regionen kan bli den viktigste smartby-arenaen i Norden, sier hun.

Augenstein har de siste seks årene vært daglig leder i arkitektfirmaet Helen & Hard, en kompetansebedrift innen innovativ og bærekraftig arkitektur og byutvikling. Før dette var hun ansatt som prosjektarkitekt i samme selskap.

I pressemeldingen påpekes det at hun fra arbeidet tar med seg erfaring innen ledelse, forretnings- og organisasjonsutvikling og internasjonalisering.

Hun har også ledet gründerselskapet «Gaining by Sharing» i 5 år, der hun bidro i utviklingen og kommersialiseringen av en bærekraftig og moderne boligmodell som vektlegger deling og gode fellesskap.

Samarbeidsarena

Augenstein har ifølge pressemeldingen et brennende engasjement for å skape smartere, grønnere og mer menneskevennlige samfunn, og vil med sin erfaring og kompetanse være et verdifullt tilskudd i arbeidet mot en mer bærekraftig morgendag.

– Jeg tror tettere samarbeid er avgjørende for å mestre omstillingen vi står overfor, og Innoasis er og har potensialet til å bli en arena for den tverrfaglige samhandlingen og fellesskapet vi trenger for å nå dette målet, sier hun.

Samarbeidsarenaen Innoasis legger til rette for innovasjon og grønn omstilling ved å samle oppstartsmiljøer, akademia, offentlig sektor, etablert næringsliv og investorer.

Nordic Edge skal sikre et tjenestetilbud som fremmer utvikling og skalering av ny teknologi og innovative løsninger.

Terje Eide, daglig leder i Nordic Edge, gleder seg til å få Augenstein på plass.

– Nordic Edge er inne i en periode hvor laget styrkes og videreutvikles slik at selskapet kan være den regionale og nasjonale omstillingspådriveren vi er ment å være. Randi, med sin kompetanse, vil tilføre oss en ny dimensjon og komplettere organisasjonen på en svært god måte, og vi gleder oss til veien videre, sier Eide.

Augenstein tiltrer i stillingen 1. mars 2023.