Aps strømtopp til VG: – Vi må ta umiddelbare og kraftfulle grep

I et VG-intervju denne uken sa Jonas Gahr Støre at nordmenn må leve med rekorddyr strøm denne vinteren – og at han ikke vil øke strømstøtten. Nå peker Aps fremste energitopp ut en annen kurs i et intervju med VG fredag.

– Vi i Arbeiderpartiet kan ikke akseptere at innbyggerne sitter hjemme og fryser på grunn av høye strømpriser, samtidig som statens inntekter er større enn noen gang. Det går bare ikke an å forklare folk, sier Nordtun til VG.

Kari Nessa Nordtun er ordfører i Stavanger og leder i Aps energiutvalg som skal forme energipolitikken for partiet i årene fremover. Utvalget hun leder, skal levere forslag til Aps landsmøte til våren. Men hun mener det haster med mer kraftfulle grep.

– I unntakstilstander som vi fort beveger oss inn i, synes jeg absolutt det er naturlig at staten vurderer å ta større kontroll over både pris og produksjon fra kraftprodusentene, sier hun.

– Det er også naturlig å se om vi kan reforhandle avtalene med europeiske land vi har strømutveksling med.

I tillegg til det interne Ap-utvalget har regjering oppnevnt en energikommisjon som skal vurdere de grunnleggende dilemmaene i norsk energipolitikk fram mot 2030 og 2050. De skal levere sitt arbeid innen 1. februar.

