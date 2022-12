VG: Utlendingsnemnda vil se på Takako-saken på nytt – utsetter utsendelsen

Det melder VG mandag ettermiddag.

Utlendingsnemnda besluttet i utgangspunktet at 83 år gamle Takako Ellefsen måtte reise tilbake til Japan innen 28. desember, til tross for at hun har vært gift med en nordmann i 46 år.

Karsten Ellefsen var sjømann i utenriksfart før en lang karriere i Det Norske Veritas. Han døde av kreft i 2009. Hans japanske enke ønsker å bo hos datteren i Stavanger og bli gravlagt ved sin manns side når den tid kommer.

Fordi ekteparet bodde i utlandet i mange år, slo Utlendingsdirektoratet (UDI) imidlertid fast at Takako ikke oppfyller kravene for oppholdstillatelse. Hun fikk avslag på søknaden om opphold i Norge, fordi hun ikke har heldekkende sykeforsikring, og fikk frist for å forlate Norge fjerde juledag.

Nå har Une besluttet å utsette iverksettelsen av vedtaket til et nytt vedtak foreligger i saken, omkring månedsskiftet januar-februar.

– Frem til dette tidspunktet oppholder Takako seg lovlig i Norge, opplyser hennes advokat Alexander Nyheim Jenssen.

