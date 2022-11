Sjekk hvor det stjeles flest sykler

Norges Automobil-Forbund (NAF) satser også på syklister, og nå har de lansert et splitter nytt sykkelregister. Dette registeret skal være et viktig verktøy i kampen mot sykkeltyvene, ifølge dem selv.

Som en del av denne satsingen, kan du nå se NAFs tyverikart som oppdateres live.

Storbyene skiller seg ut

Tar vi en titt på sykkeltyveriene som vises i Rogaland 31. oktober 2022, er det flest i Stavanger og Sandnes. Hvis vi sammenligner tyveriene i Rogaland med andre steder i Sør-Norge, derimot, er det naturlig nok flere registrerte sykkeltyveri i Oslo.

Her ser du sykkeltyveri i Rogaland. (skjermdump)

For at sykkeltyveri skal fanges opp av dette kartet, må syklene registreres via NAFs sykkelregister. Dette er et søkbart register som kan brukes av politi, forsikringsselskaper og forbipasserende.

Målet med tyverikartet og sykkelregisteret er å gjøre det enklere å melde fra om sykler som blir funnet, samle data om sykkeltyveri slik at vi kan finne løsninger som faktisk tar tak i problemet, sikre NAF-medlemmer mot å bli offer for sykkeltyveri og gjøre den stjålne sykkelen vanskelig å videreselge.

Dersom du registrerer sykkelens rammenummer i dette digitale registeret, kan du få redusert egenandelen med opptil 50 prosent på eksisterende forsikring hvis sykkelen blir stjålet. Det koster 199 kroner årlig å registrere inntil fire sykler, så påløper det ekstrakostnader for flere sykler.

Stjålet sykkel til salgs på Finn

I august skrev Rogalands Avis om en sykkeleier som hadde funnet den stjålne sykkelen sin til salgs på Finn. Politiet sporet opp sykkelen og ga den tilbake til eieren, og en kvinne i 40-årene ble anmeldt for sykkeltyveriet.

Oppklaringsprosenten på sykkeltyveri er to prosent, skrev RA i fjor, og den lave oppklaringsprosenten fikk Frp i Stavanger til å reagere.