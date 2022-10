Lokalt band erstatter superstjerne på Lindmo

Fredag kveld var planen at den skotske superstjernen Lewis Capaldi skulle opptre på denne ukens Lindmo. På grunn av sykdom måtte han avlyse besøket på kort varsel.

Det gjorde at Stavangerbandet Tøfl fikk sin sjanse til å spille for «hele Norge.»

– Vi følger kontinuerlig med på det som dukker opp av spennende nye band og artister og har hatt Tøfl på radaren vår en stund. De fikk jo et voldsomt løft rundt 2018 og gjorde seg da gjeldende som noen riktig glade og hardtarbeidende indiehelter fra Rogalandsdikstriktet, sier Anne Lindmo til RA.

– Så har vi hørt rykter om at de har brukt koronapausen godt og også utviklet seg til et forrykende liveband av format, og en av våre folk var innom og kikket da de spilte Rockefeller sist helg for å bekrefte det stemte. Dermed var det egentlig helt åpenbart bra for oss å få på disse gutta, og helt fantastisk at de heiv seg rundt på kort varsel og byr på et meget hyggelig intervju og en solid kraftsalve av en opptreden, legger hun til.

– Utrolig gøy

Tøfl sier til RA at det var utrolig gøy å få spille på Lindmo.

– Det er kult å få blåse opp fjesene og instrumentene våre på nasjonal TV foran flere hundre tusen nordmenn! Flere får øynene opp for oss, og mamma blir stolt. Vi håper enda flere vil se oss på konserter rundt om i det ganske land etter dette, sier bandet.

Stavangerbandet påpeker spøkefullt at mange forveksler Tøfl med Lewis Capaldi.

– Nå har vi en vikar i Lewis når vi må avlyse Jimmy Fallon, sier de.