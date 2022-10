HV bistår politiet med vakthold ved oljeanlegg i Rogaland og andre fylker

Hensikten er å bistå politiet med å avverge og forebygge straffbare eller uønskede hendelser i Norge, skriver Forsvaret i en pressemelding søndag kveld.

– Heimevernet er forberedt på at oppdraget kan bli utvidet til å gjelde flere steder i landet dersom politiet skulle be om det, heter det videre.

Heimevernets soldater er godt trent i sikring og vakthold av kritisk sivil og militær infrastruktur, opplyser de. I tillegg finnes det god lokalkunnskap hos soldatene, som kan stille på kort varsel og være lenge på oppdrag ved behov.

– Det seneste eksemplet var under pandemien der Heimevernet bisto politiet med grensekontroll i ett og et halvt år.

Mongstad og Kollsnes

Vest politidistrikt ba tidligere denne uka Forsvaret om bistand til å sikre gassanlegget på Kollsnes og har nå fått beskjed om at Heimevernet skal bidra, skriver Bergens Tidende.

– Status er vi har vakthold der fra før, men nå har vi fått beskjed om at vi får bistand fra Forsvaret. Det har vi avtalt, sier Gustav Landro, stabssjef i Vest politidistrikt.

Landro presiserer at det ikke er rettet noen direkte trusler mot anleggene, men at det likevel er behov for mer synlighet og politinærvær i området.

Politiet og Heimevernet møttes søndag ettermiddag for å avklare detaljene rundt vaktholdet, skriver Bergensavisen.

Klar til å bistå

Sikkerheten ved anleggene er styrket etter Nord Stream-lekkasjene og flere droneobservasjoner den siste tiden.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) sier til TV 2 at det er politiet som gjør vurderingene rundt sikkerheten ved anleggene.

– Forsvaret har svart ja til bistandsanmodningen fra politiet, og det er aktuelt å gjøre enda mer av det fremover. Forsvaret vil stille opp i tråd med de behovene som politiet melder inn, sånn at vi får sikret anleggene på en god måte, sier han.

