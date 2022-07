Promillekjørte på elsparkesykkel

Stavanger — Natt til fredag, 22.30, stanset en patrulje en mann i sentrum på elsparkesykkel. Vedkommende blåste til over lovlig verdi i alkometeret. Mannen anmeldes for forholdet, melder politiet på Twitter.

Det kommer etter at en mann i 40-årene ble anmeldt for promillekjøring på elsparkesykkel også natt til torsdag. Dette etter at reglene for ferdsel på elsparkesykkel ble betydelig strammet inn den 15. juni. I verste fall kan personer som benytter elsparkesyklene i beruset tilstand miste førerkortet.

Den 15. juni ble promillegrensen for bruk av elsparkesykler lagt til 0,2, som for andre kjøretøy. Aldersgrensen ble satt til 12 år, og det ble fremmet påbud om bruk av hjem for barn under 15 år.

Etter endringene er altså reglene for promillekjøring på elsparkesykkel de samme som for moped.

