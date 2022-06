Nordsjørittet: Stengte veier og fare for kø

Nordsjørittet arrangeres for 23. gang. Den 88 kilometer lange løypen går mellom Egersund og Sandnes – gjennom kystlandskap, strender, skog, landbruksområder og tettsteder.

Sykkelritt betyr stengte veier og begrenset framkommelighet for bilister og andre trafikanter som skal ut på veien.

Disse veiene er stengt

I Sandnes: Området mellom Holbergs gate 25 og Havnegata 13 stenges for all trafikk mellom fredag 10. juni klokken 10.00 og søndag 12. juni klokken 10.00. Parkeringshuset til Amfi Vågen er tilgjengelig under hele arrangementet

Lørdag 11. juni stenges hele Havnegata for trafikk mellom klokken 10.00 og 19.00. Det vil være mulig å kjøre til eiendommene, i samarbeid med våre vakter.

Gravarsveien ved Høgevollsveien vil være stengt for trafikk fra klokken 12.00 til 18.00 lørdag 11. juni. Omkjøring er skiltet om FV516 (tidligere RV13) Austråttveien ved Torvmyrveien er stengt lørdag 11. juni mellom klokken 12.00 og 18.00. Omkjøring er skiltet om FV516 (Tidligere RV13)

Høgevollsveien er regulert enveiskjørt lørdag 11. juni mellom klokken 12.00 og 18.00. Det vil være mulig å kjøre Høgevollsveien nedover mot sentrum/Gravarsveien. Alle veier som fører ut i Høgevollsveien, SKAL kjøre ned mot sentrum. Følg våre vakters anvisninger.

På Klepp: Lalandsvegen er stengt for gjennomkjøring mellom FV44, og Stasjonsveien, lørdag 11. juni fra klokken 11.00 til 17.00. Omkjøring via Kleppe. Nødvendig kjøring til eiendommer på strekningen vil være mulig og reguleres av våre vakter.

Her er det fare for kø

Arrangøren melder på sine nettsider at det kan være kø på følgende steder:

Eigersund, ved Hellvik

På FV44 ved Maurholsveien vil våre ryttere komme innpå fylkesveien og følge denne et lite stykke. Kø kan oppstå når våre vakter sluser sykkelrittet inn på veien. På FV44 ved Hegrestad vil kø kunne oppstå når våre ryttere krysser veien for å ta inn på Hegrestadveien og videre på Den Vestlandske Hovedveg. Det er utplassert vakter som regulerer trafikken. Vennligst vis hensyn.

Ogna: Kø kan oppstå på FV44 ved Ogna når våre ryttere krysser veien. Det er utplassert vakter som regulerer trafikken. Vennligst vis hensyn

Brusand: På FV44 ved Brusand krysser våre ryttere veien. Dette kan føre til at kø oppstår. Det er utplassert vakter som regulerer trafikken. Vennligst vis hensyn

Foss-Eikeland: Kø vil kunne oppstå på FV 505 Kvernelandsveien, i forbindelse med at våre ryttere sluses inn i veibanen. Det er utplassert vakter som regulerer trafikken. Vennligst vis hensyn.

