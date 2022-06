Sjekk alt som skjer de neste ni dagene

Mods, Judas Priest, Guns n’ Roses, Sola airshow, gratiskonsert på Torget, Mablis, triatlon. Det skjer vanvittig mye i Stavanger de neste ni dagene.

Dette skjer:

Fungerende ordfører Dagny Sunnanå Hausken ser fram til en travel juni.

–Dette blir travle og kjekke junidager for mange. Det er godt å se at kommunen virkelig er på beina igjen etter noen trasige somre. Nyt kulturen og sommeren, og ta godt vare på hverandre, er hennes oppfordring, sier hun til Stavanger kommunes nettside.

16 arrangementer på ni dager kan også by på utfordringer, advarer Stavanger kommune.

Legevakten forventer stor pågang

Legevaktsjef Nina Horpestad i Stavanger kommune oppfordrer folk til å passe på seg selv og andre.

–Vi gleder oss over at vi nå kan synge «Tore Tang» sammen med Mods på fullsatt stadion, fly drage på Hellestø eller se en loop på Sola airshow. Men vi ber innstendig om at alle tar vare på hverandre og følger vaktenes og politiets anvisninger på de ulike arrangementene. Det er viktig å drikke nok vann og få i seg mat! Skulle du ha behov for akutt helsehjelp fra legevakt, husk å ringe først. Ikke bare møt direkte opp, sier hun.

Legevaktsjefen forventer stor pågang.

–Vi bemanner de linjene vi har tilgjengelig og jobber oss gjennom køen, sier hun.

Trafikk og parkering

Trafikken vil utvilsomt bli berørt av de store arrangementene. Arrangementssjef i Stavanger kommune, Terje Emil Knutsen, er forberedt. For at de kommende dagene skal bli mer «Paradise City» enn «Breaking the law» er det lurt å ta det med ro. Han sier at folk må være forberedt på litt kø, skriver Stavanger kommune på sin nettside.

–Det viktigste rådet er alltid å følge anvisningene fra arrangørene. De som står bak storkonsertene har jo god erfaring, men etter noen års opphold er det kanskje litt rust både hos publikum og arrangører. Vær tålmodige og bruk sunn fornuft, er rådet fra Knutsen–eller som de aldrende rockerne sikkert synger fra travbanen: «All we need is just a little patience».

Publikum oppfordres til å reise kollektivt.













