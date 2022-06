Sjekk bildene fra Mods-folkefesten

– Utrolig kjekt at Mods kunne spille på 30-årsdagen min. Konserten er en bursdagsgave til meg selv, sier Christian Barane.

Han fyller 30 år samme dag som Mods har den første av to konserter på SR-Bank Arena. Barane er stor Mods-fan. Han var også på konsert for fem år siden – forrige gang Mods spilte – tilbake i 2017.

– Jeg tror det blir enda bedre denne gangen. Det kule med Mods er at man kan synge med. Jeg er sammen med en god gjeng her. Vi skal kose oss. Billetten ble kjøpt midt under koronapandemien. Jeg håpet at koronaen skulle gi seg til 10. juni, og her står vi i dag. Koser oss, uten å tenke på noe. Det er nydelig, sier Bryne-karen.

Fem år mellom hver konsert passer bra, synes 30-åringen.

– Ja ja, det må jo ikke bli for ofte. Man må bygge opp stemningen, ellers går det utover interessen, sier Barane.

Remi Ueland, "Oi", Jonathan Barane og Christian Barane. Christian feiret 30-årsdagen sin med Mods-konsert. (Arne Birkemo)

Portene åpnet klokken 17. Mods gikk ikke på scenen før om flere timer. Mange kom tidlig, som Sølvi Undheim, Ann Kristin Hebnes og Erik Varhaug – som tok turen fra Klepp, Varhaug og Vigrestad.

– Jeg har vært på alle tre av Mods sine konserter siden de kom tilbake, 2012, 2017 og nå i dag. De to første konsertene var helt fantastiske. Nå ser jeg fram til enda en konsert, sier Undheim.

Mods vekker minner.

– Det er jo barndommen. Musikk man vokste opp med. Og nå hører mine unger på det samme. Mods går i generasjoner. Men vi er ikke her bare for Mods. Froddien og Vestlandsfanden trekker også folk, sier hun.

Sølvi Undheim, Erik Varhaug og Ann Kristin Hebnes fra Klepp, Varhaug og Vigrestad koste seg. Sølvi har vært på alle de tre siste konsertene de siste ti årene. (Arne Birkemo)

Hilde Seland og Anne Louise Rafoss slapp seg løs. (Arne Birkemo)

Kirsten Kongstøl, Irene Furevik og Helge Lie koste seg. Irene og Kirsten hadde kjøpt matchende Mods-tskjorter. (Arne Birkemo)

Det var allerede god stemning før Mods gikk på scenen. (Arne Birkemo)

Even Lura og Helga Eltervåg Groth, mamsen og lillegutt på konsert. (Arne Birkemo)

Vestlandsfanden var et av bandene som varmet opp stemningen. (Arne Birkemo)

Denne herlige buketten var klare for å gi gass utover kvelden, Inger Flood-Engebretsen, Elin Sande Torkildsen, Mona Tjelta Eriksen, Ole Eriksen og Kåre Birkemo. (Arne Birkemo)