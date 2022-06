Politiet stanset bil full av tyvgods

– Vi stoppet nylig en bil full av tyvgods i Stavanger, etter at vi fikk melding om at det var observert en Volvo hvor bagasjerommet var fullt av ting, skriver Politiets nettpatrulje Sør-Vest i et Facebook-innlegg.

Da de fikk øye på bilen var bakhjulenes nedre del vinklet utover. Mye tydet altså på at bilen var tungt lastet.

– Bilen ble forsøkt stoppet gjentatte ganger, men det var ikke før bilen skrenset ut av kjørefeltet og inn i veikanten at den faktisk stoppet, da det ble problematisk å styre og opprettholde farten, forklarer politiet i Facebook-innlegget.

Da politiet undersøkte bilen ble det klart at den var full av tyvegods.

– Vi har blitt kontaktet av flere personer som har fått frastjålet gjenstander i det aktuelle området hvor bilen kom kjørende ifra. En del av det som var stjålet er levert tilbake til rettmessige eiere.