Oljekrangel flammer opp på LO-kongressen

Eggum tok ordet da LOs nye handlingsprogram tirsdag kom opp til debatt på LO-kongressen.

Han viste til Russlands krig i Ukraina for å begrunne hvorfor Norge bør fortsette å lete etter olje og gass.

– Den største trusselen mot Europas evne til å stille opp mot russisk aggresjon er behovet for energi. Omkring 40 prosent av all gass som brukes i EU-landene, kommer fra Russland. Konflikten med Russland har gjort gass til vår viktigste strategiske eksportartikkel, sa Eggum.

Ifølge ham vil en letestans i Norge skape ytterligere usikkerhet om Europas evne til å stå imot «utpressing» fra Russlands president Vladimir Putin.

– Signaler og vedtak om at Norge vil stanse leting etter olje og gass, det vil være en gavepakke til Putin, sa Eggum.

Strid i forkant av kongressen

I forkant av kongressen har både Norsk Tjenestemannslag (NTL) og LO i Oslo gått inn for at LO må jobbe for at det ikke åpnes for nye olje- og gassfelt på norsk sokkel.

Fagforbundet, som er LOs største forbund med mer enn 400.000 medlemmer, har foreslått en formulering om at leteaktiviteten på norsk sokkel må «fases ned».

LO-ledelsen har derimot anbefalt kongressen å avvise disse forslagene, og da debatten kom i gang tirsdag, valgte NTL å frafalle sin opprinnelige formulering. I stedet støtter forbundet nå en alternativ formulering fra Handel og Kontor (HK) om å begrense oljeletingen, heller enn å stanse den helt.

«Norge må følge FNs klimapanel og la deler av våre fossile petroleumsressurser ligge urørt», lyder dette forslaget.

Vil satse grønt

Martin Kvalvik, leder i NTL Ung, var blant dem som tok ordet i debatten for å forsvare oljekravet.

Hans frykt er at både penger og kompetanse skal bli låst fast til nye utbygginger i olje- og gassektoren i årene som kommer.

– Vi må begrense letingen etter olje fordi den binder alle de flinke folkene og de store investeringene opp i en industri som på sikt må fases ut, sier Kvalvik til NTB.

Han mener advarselen fra Eggum er malplassert og viser til at Russlands invasjon i Ukraina tvert imot har fått EU til å skru opp tempoet i det grønne skiftet.

Da må Norge henge med, advarer Kvalvik.

– Vi må investere i og bruke flinke folk på å bygge opp ny grønn industri før det er for sent.

Mener norsk gass er bedre

Frode Alfheim, leder i Industri Energi, mener derimot at det haster med å finne mer gass i Norge.

– Europa er i en desperat mangel på energi. Det er ikke et kullkraftverk som står stille nå, og vi leverer så mye gass som vi klarer. Hvis vi nå skal ta den kraften ut av Europa, så vil det være fullstendig krise, sier Alfheim til NTB.

– Du er nødt til å finne mer gass for å kunne opprettholde leveransen på det nivået vi har. Ellers vil det avta.

Alfheim viser til at EU nå jakter på gass verden rundt for å finne en erstatning for leveransene fra Russland. Da vil det ikke være noen fordel for klimaet om Norge skulle stramme inn på leveransene, mener han.

– Hvis noen mener det er mer bærekraftig med skifergass fra USA enn norsk gass, så skjønner ikke jeg noen ting av den argumentasjonen, sier Alfheim.

– Det absolutt mest bærekraftige hadde vært om vi hadde mer gass å levere.

Klimamål i spill

Eggum skapte for sin del bølger i oppkjøringen til kongressen da han i et intervju med Aftenposten åpnet for å svekke det norske klimamålet dersom krigen i Ukraina blir langvarig.

– Hvis konflikten skulle vedvare, kan det hende at vi må sakke av på farten på alle kutt i utslipp vi har sagt vi skal ta hjemme innen 2030. Årene går fort når vi skal ha så massive kutt, sa Eggum.

Overfor NTB understreker forbundstoppen at han fortsatt står ved klimamålet.

– Jeg sier ikke at vi krever at vi skal senke klimaambisjonene, sier han.

Men hvis krigen blir langvarig, og Norge skal bidra til å gjøre EU mindre avhengig av russisk gass, så kan det ifølge Eggum bety at Norge må prioritere annerledes og utvikle mer på sokkelen enn tidligere planlagt – «i solidaritet med andre europeiske land».

– Og det kan bidra til at det blir vanskeligere å nå våre klimamål, sier han.

