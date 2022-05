Dette skjer dersom det blir busstreik

Dette kan føre til at nesten ingen busser kjører i Stavanger, Sandnes, Randaberg og Sola fra lørdag morgen og til partene kommer til enighet, skriver Kolumbus i en pressemelding.

Dersom partene ikke kommer til enighet i løpet av meglingen som starter på torsdag, blir mange bussjåfører i Rogaland tatt ut i streik lørdag morgen. Det er i første omgang sjåførene som kjører for Norgesbuss som blir tatt ut i streik, og det vil føre til at nesten ingen busser kjører i Stavanger, Sandnes, Randaberg og Sola fra streikestart og til partene kommer til enighet.

– Kolumbus er ikke en part i en eventuell konflikt. Ingen bussjåfører er ansatt i Kolumbus. Vi vil forholde oss til spillereglene som gjelder ved en lovlig arbeidskonflikt, og har ingen meninger om en konflikt. Vi kan heller ikke påvirke forhandlingene eller en eventuell streik. Kolumbus kan bare informere om situasjonen, skriver Morten Nesvik, kommunikasjonsrådgiver i Kolumbus i pressemeldingen.

Disse bussene kan bli rammet av streik: 1-2-3-4-5-6-7-8-10-11-12-13-14-15-16-24-25-26-27-27T-28-29-31-33-34-36-37-38-41-42-67-N84-N85-N86-N89-X30-X31-X40-X50-X60-X71-X73-X74-X76-X77-X79. SK rutene 0301-0302-2401-2701-2702-4202.

En krevende øvelse

Fellesforbundet har over 4.000 medlemmer som er omfattet av bussbransjeavtalen. I første omgang legger nesten 900 av dem ned arbeidet hvis meglingen ikke fører fram. I tillegg vil forbund fra LO og YS bidra med sine medlemmer. Til sammen vil over 2.300 medlemmer være i konflikt dersom det blir streik fra lørdag, skriver NTB.

Oslo, Bergen og Stavanger er blant stedene som vil rammes, ifølge Yrkestrafikkforbundet. Meglingen starter torsdag.

– Vi vet fra tidligere erfaringer at megling er en svært krevende øvelse for partene. Skulle meglingen ikke føre fram, er streik et faktum fra arbeidstidens begynnelse lørdag 7. mai, sier forhandlingsleder og forbundssekretær Dag-Einar Sivertsen i Fellesforbundet.

Bussbransjeavtalen omfatter arbeidstakere som er ansatt som rutebussjåfører, ekspressbussjåfører, turbussjåfører, verkstedarbeidere og renholdere.

– Store deler av busstrafikken i Oslo blir rammet i første streikeuttak. Samtidig tas alle bussjåfører i Bergen by samt bybanen ut. Alle lokalruter i Stavanger, Kristiansand, Drammen, Ski, Nesodden, Moss, Halden, Kongsvinger og Flisa vil lammes. Hele Finnmark er også i første streikeuttak, opplyser forhandlingsleder Linda Jæger for Yrkestrafikkforbundet til NTB.

Kan ikke påvirke forhandlingene

Nesvik opplyser at Kolumbus har fått mange spørsmål om hva som skjer dersom det blir busstreik på lørdag. På Kolumbus sine nettsider har de listet opp flere punkter hvor de reisende kan få svar på hva som skjer, hvem som forhandler og hva som skjer med bussbilletten.

Hva er streik? Streik er når arbeidstakere stopper å jobbe fordi de er uenig med arbeidsgiveren sin om noe. Det er et forsøk på å presse fram en løsning. Ofte handler uenigheten om saker som lønn, arbeidsforhold eller arbeidstid.

Hva skjer nå? Det ble brudd i forhandlingene om ny bussbransjeavtale. Dermed blir det megling 5. og 6. mai. Dersom meglingen ikke fører fram, kan det bli busstreik fra lørdag 7. mai.

Hvem forhandler? Partene i konflikten er LO-forbundene Fellesforbundet, Fagforbundet, Jernbaneforbundet og YS-forbundet Yrkestrafikkforbundet. Disse forhandler for bussjåførene. På andre siden av bordet sitter arbeidsgiverne i NHO Transport og Spekter.

Hva kan Kolumbus gjøre? Kolumbus er ikke en part i konflikten. De forholder seg til spillereglene som gjelder ved en lovlig arbeidskonflikt, og har ingen meninger om selve konflikten. De kan heller ikke påvirke forhandlingene eller en eventuell streik. Kolumbus kan bare informere om situasjonen.

Kan jeg få refundert billetten min? Har du en periodebillett du ikke får brukt på grunn av en eventuell streik, kan du få refundert pengene for det som er igjen på billetten. Ta i så fall kontakt med kundesenteret på kontaktskjema eller i en privat melding på Facebook.

Reisegarantien vil ikke gjelde ved en eventuell streik, som det står beskrevet på nettsidene: Reisegarantien gjelder ikke når det inntreffer omstendigheter som Kolumbus ikke kan styre, for eksempel ekstreme værforhold, ulykker, islagte fjorder og veistengninger som gjør at transportmiddelet ikke kommer fram, streik og lignende.

For mer informasjon, les her: Kolumbus og streik.