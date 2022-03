Stavanger kommune med gode økonomiske resultat

Stavanger kommunes årsrapport for 2021 har nå blitt lagt fram, melder kommunen på sine nettsider.

Stavanger kommune har gode økonomiske resultater. Kommunen fikk et netto driftsresultat på 988 millioner kroner. Dette tilsvarer 7,6 prosent av driftsinntektene og er betydelig høyere enn det budsjetterte netto driftsresultatet, som var på 3,2 prosent.

Ifølge rapporten er årsakene til resultatet høyere skatteinntekter enn forventet, statlig korona-kompensasjon på slutten av året, lavere pensjonsutgifter og forsinket framdrift på investeringene. Gjelden, målt som andel av inntektene, er redusert. Egenkapitalen er styrket og gir et økt handlingsrom på kort sikt.

Preget av pandemi

Også 2021 har vært preget av skiftende og tidvis høyt smittetrykk. I løpet av året har kommunen vaksinert nesten hele befolkningen.

Strenge smitteverntiltak og begrensninger i fritidstilbud har ført til at mange barn og unge i perioder har mistet deler av sitt sosiale nettverk og fått redusert læringen sin. Tiltakspakken KADÅITTEPÅ er satt i gang for å bøte på noen av konsekvensene av pandemien for denne gruppen. Organisasjonen har vist stor evne til å tilpasse tjenestetilbudet i takt med endringene i pandemien, påpeker kommunen.

Innbyggerne i Stavanger er fornøyde med måten kommunen har informert om koronasituasjonen på og mange melder om høy grad av tilfredshet med kommunens tjenester gjennom brukerundersøkelsene.

– Årsrapporten for 2021 viser at Stavanger kommune er en handlekraftig og sterk organisasjon som jobber målrettet for å realisere kommunens satsinger på gode hverdagsliv, regionmotoren og grønn spydspiss. Koronapandemien vil fortsatt prege samfunnet, næringslivet og kommunen. Når vi i tillegg står midt oppe i en humanitær krise i Europa, vil det være avgjørende å bygge videre på handlekraften og styrken kommunen har vist gjennom pandemien, sier konstituert kommunedirektør Gunn Claire Westad.

Årsrapporten for 2021 vil bli behandlet i formannskapet 12. mai og kommunestyret 23. mai.