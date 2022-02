SpareBank 1 SR-Bank: Resultatvekst på 52 prosent

SpareBank 1 SR-Bank ASA oppnådde en resultatvekst på 52 prosent med et resultat før skatt på 1.073 millioner kroner for fjerde kvartal 2021, mot 705 millioner kroner for samme kvartal i 2020, melder banken i en pressemelding onsdag.

Resultatet preges av økning i netto renteinntekter, provisjonsinntekter, finansielle inntekter og lavere tap, sammenlignet med samme periode i 2020.

Egenkapitalavkastningen etter skatt er på 14,0 prosent for kvartalet, mot 9,7 prosent for fjerde kvartal 2020, og opp fra 11,7 prosent i tredje kvartal 2021.

Nedskrivninger på utlån og finansielle forpliktelser er i fjerde kvartal reversert med netto 24 millioner kroner, mot 270 millioner kroner i nedskrivninger i samme kvartal i 2020. Samlede nedskrivninger for året 2021, endte på 192 millioner kroner.

– Optimistisk

– 2021 ble et år med uforutsigbarhet som følge av utviklingen av koronapandemien, men både person- og bedriftskundene våre har vist en imponerende evne til å håndtere denne usikkerheten. I tillegg til å skape gode resultater i en utfordrende tid, har også bedriftene fortsatt arbeidet med bærekraftig omstilling. Jeg er i så måte optimistisk på næringslivets vegne når vi ser framover, sier Benedicte Schilbred Fasmer, konsernsjef i SpareBank 1 SR-Bank.

Driftskostnadene for fjerde kvartal er på 755 millioner kroner, opp fra 629 millioner kroner i samme kvartal i 2020 og 666 millioner kroner i tredje kvartal. For 2021 ble driftskostnadene 2.714 millioner kroner, mot 2.386 millioner kroner i 2020. Et betydelig høyere aktivitetsnivå gjennom året, kostnader i oppkjøpt virksomhet og høyere variable lønnskostnader, som følge av et godt resultat for året samlet sett, bidrar til økningen. Kostnadsprosenten for konsernet ble 40,2 prosent i 2021, mot 38,3 prosent i 2020.

Samlet sett i 2021 ble resultat før skatt 3.838 millioner kroner og 3.156 millioner kroner etter skatt. Det gir en egenkapitalavkastning etter skatt på 12,6 prosent.

– Sterkt resultat

– Det er et sterkt resultat vi leverer for 2021, og jeg er godt fornøyd med aktiviteten vi har hatt i alle forretningsområdene. Jeg vil spesielt berømme medarbeiderne for den innsatsen og fleksibiliteten de har vist gjennom et krevende år. Det er også gledelig at resultatene til selskapene i SpareBank 1 Gruppen gir betydelige resultatbidrag, sier Benedicte Schilbred Fasmer.

– Når det gjelder forventningene for 2022, ser vi at flertallet av bedriftene i Sør-Norge tror på vekst og positiv utvikling. Med bedring i økonomien, lav arbeidsledighet og lavere usikkerhet, forventer vi høy aktivitet også framover, legger konsernsjefen til.