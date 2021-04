SR-Bank vil skape 1000 nye arbeidsplasser

SpareBank 1 SR-Bank har satt seg et klart mål for hva gründerprogrammet deres skal bidra til – minst 1000 nye arbeidsplasser i Sør-Norge innen 2025. Det skriver banken i en pressemelding. SR-Bank mener at det er nå man legger grunnlaget for eldrebølgen som kommer, samtidig som man er på vei inn i en tid der gapet mellom statens inntekter og utgifter blir større.

– For å opprettholde dagens velferdsnivå, er vi nødt til å skape minst 25.000 nye jobber hvert år fram mot 2060. Ingen umulighet, selv om koronapandemien har gitt oss en vanskelig start, skriver banken.

De mener at en stor andel av disse jobbene må skapes gjennom etablering av helt nye virksomheter.

– Vi er ikke i rute til å skape nok nye arbeidsplasser. Vi henger etter og må legge ned en enda større innsats i årene som kommer for å nå målene våre. Vi er inne i en tid sterkt preget av pandemien. Det fører med seg usikkerhet og et behov for omstilling. Vi tar grep for å bidra til å skape flere attraktive arbeidsplasser, ikke bare regionalt, men i hele Sør-Norge, sier Lene Skjæveland Bø, senior rådgiver i SpareBank 1 SR-Bank.

Starter opp i slutten av måneden

Videre i pressemeldingen skriver SR-Bank at mange arbeidstakere flyttet på seg gjennom oljekrisen – spesielt merkbart bort fra oljeeksponerte virksomheter. Samtidig ble det oppsving i antall nyopprettede selskaper, som følge av økt engasjement rundt det å skape egne bærekraftige virksomheter. SpareBank 1 SR-Bank bidro med å etablere en Gründerhub i 2015. Hensikten var å hjelpe gründerne i å lykkes. Resultatet etter fem år med et eget program for gründere er 400 helt nye arbeidsplasser. SR-Bank mener disse arbeidsplassene ikke hadde eksistert hadde ikke gründerne bak selskaper som BOOST AI og Justify fra Stavanger, satset på å virkeliggjøre ideene sine.

– Reisen til Justify startet i Gründerhub og deltakelsen var helt sentralt i at vi tidlig fant fokus og derfra har kunnet utviklet oss videre. Det vi lærte om å lytte til kunden, finne reelle problemer som faktisk er verdt å løse. Dette i kombinasjon med både de smarte og dumme spørsmålene vi ble utfordret på i en tidlig fase, har vært viktige for den videre reisen, sier daglig leder og gründer Dag Josef Foss i Justify.

De neste fire årene skal SR-Bank investere mer i framtidens bedrifter. Sammen med Sparebankstiftelsen SR-Bank settes det i gang et nasjonalt akseleratorprogram, GründerAcademy, som skal utvikle bedrifter og gjøre dem klare for vekst. Ved å bidra til entusiasme og vilje til å drive lokal verdiskaping samt å finansiere programmet med 30 millioner kroner, er målet å bidra til å skape ytterligere 600 nye jobber innen 2025.

Videre i pressemeldingen informeres det om at GründerAcademy Rogaland fasiliteres av Validé som driver en av Norges ledende inkubatorer. Validé har mer enn 20 års erfaring i å utvikle bedrifter fra idé til kommersiell suksess. TheFactory er ansvarlig for den overordnede prosjektledelsen, og innholdet skal utvikles i samarbeid mellom SR-Bank, TheFactory, Validé, VIS og Innoventus Sør.

– Nå oppfordrer vi alle med tilhold i Rogaland, som bærer på en idé om å skape sin egen virksomhet, om å bli med i GründerAcademy. Vi har plass til mange gode ideer, både når programmet starter opp i slutten av måneden og i kommende kull framover, sier Vibeke Lavik Bjaanes, forretningsutvikler i Validé.