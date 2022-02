Smittestopp-app fanger ikke opp smitte raskt nok

– Jeg tenker at det er rimelig sikkert at du kommer til å bli eksponert for smitte i løpet av relativt kort tid, og det er liten grunn til å tro at den appen vil informere deg om når det skjer, sier forsker på immunologi Gunnveig Grødeland ved Universitetet i Oslo til NRK.

Hun får støtte av professor og immunolog Anne Spurkland. De mener appen for øyeblikket har mistet sin funksjon fordi myndighetenes oppfordring er at folk kun tester seg dersom man har symptomer eller bor sammen en som er smittet. Dermed kan mange uvitende være smittet.

– Med det høye smittepresset vi har i Norge nå, og den korte tiden det tar fra man blir smittet av omikronvarianten til man får symptomer, må vi nok alle være ekstra obs på symptomer de neste ukene enten vi får et varsel fra Smittestopp-appen eller ikke, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad.

[ FHI: Voksne bør ta selvtest i både hals og nese ]

Det er foreløpig ikke mulig å registrere selvtester i appen, men Folkehelseinstituttet (FHI) regner med at det skal bli mulig innen noen dager.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen