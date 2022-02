Folkehallene skifter navn

Det skriver Vår Energi i en pressemelding fredag.

Folkehallene drifter fem idrettshaller i Stavanger-regionen, eid av Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg kommuner. Hallene har nærmere 500 000 besøkende per år og er viktige arenaer for fysisk aktivitet og sosial interaksjon – spesielt for barn og unge. I tillegg arrangeres nasjonale og internasjonale mesterskap for noen av verdens beste idrettsutøvere, til glede og inspirasjon for publikum i inn- og utland.

Videre i pressemeldingen skriver Vår Energi at det denne uken ble klart at de og Folkehallene er enige om en samarbeidsavtale som blant annet medfører at det utvikles et gratis aktivitetstilbud for barn og unge, året rundt. Som en del av samarbeidsavtalen vil Folkehallene motta ti millioner kroner i året fra Vår Energi, og Vår Energi Arena vil inngå i navnet til de fem hallene.

– Folkehallene er et fantastisk konsept, og satsingen på barn og unge passer perfekt med vår visjon om å skape en bedre framtid. Vi er opptatt av å skape aktivitet og av å gi tilbake til lokalsamfunn der vi er til stede. Vi er svært ydmyke og glade for å få lov å bli med Folkehallene på veien videre. Vi skal være en aktiv samarbeidspartner og bruke vår rolle og kapasitet til å skape nye muligheter og bidra til bedre folkehelse, sier CEO i Vår Energi, Torger Rød.

Daglig leder i Folkehallene IKS, Karton Nilsen er takknemlig:

– Dette er en gledens dag og en milepæl i Folkehallenes historie. Avtalen med Vår Energi vil gjøre en stor forskjell i arbeidet med å bygge en bedre framtid for regionens barn og unge. Samarbeidsavtalen vil styrke økonomien vår og dermed gi forutsigbarhet for den langsiktige satsingen på fysisk aktivitet og sosial interaksjon for barn og unge. Vi tror også dette kan bidra til stor rekruttering til regionens idrettslag, sier han.

[ Salg av navn på Folkehallene: – Burde vært en offentlig avklaring ]

Gratistilbud med trening

Det skal blant annet etableres helårlig gratistilbud med trening og aktiviteter for alle barn og unge under 16 år. Programmet vil inneholde faste ukentlige aktiviteter i alle anlegg, slik at de som ønsker det kan finne sin «aktivitet». Vår Energi tror at dette kan være veien inn i et idrettslag for noen. Avtalen medfører også en styrking av «Sommer i Folkehallene» – hvor alle hallene åpnes for grunnskoleelever i sommerferien, og det skal etableres et tilrettelagt tilbud for barn og unge som ikke har funnet seg til rette i idrettslag.

– Målet er å lage et godt tilbud for de som har falt, eller står i fare for å falle utenfor, skriver Vår Energi.

– Sammen med Folkehallene skal vi finne aktiviteter rettet spesielt mot inkludering. Utenforskap er et stort, men underkommunisert samfunnsproblem og vi håper at gratis adgang til hallene kan bidra positivt i arbeidet med å bekjempe dette, sier Rød.

I samarbeidsavtalen gis Vår Energi navnerettigheter til de fem eksisterende anleggene underlagt Folkehallene IKS. De nye navnene blir:

Vår Energi Arena Sørmarka

Vår Energi Arena Randaberg

Vår Energi Arena Forus

Vår Energi Arena Sandneshallen

Vår Energi Arena Sola

Avtalen går over 10 år, med mulighet for forlengelse.

[ Høyre tilbake på topp i Stavanger ]