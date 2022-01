Se listene: Slik fordeles kulturmillionene i Stavanger

Stavanger kommune tildeler årlig tilskudd til musikk, scenekunst og andre deler av kulturfeltet. I kommende møte onsdag skal utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog (UKIS) avgjøre fordelingen.

Totalt har posten «tilskudd til kulturvirksomheter» et budsjett på 10,7 millioner kroner for 2022. Potten fikk i budsjettbehandlingen i desember en økning på hele 1,5 millioner kroner opp fra 2021.

Fikk penger frigjort

– Økningen skyldes flere ting. Vi i flertallspartiene, staben i kulturavdelingen og kommunedirektøren har ønsket en økning, og det er også frigjort midler etter endring av avtalen med Norsk Lydinstitutt, sier leder i UKIS, Bjarne Kvadsheim (Sp), til RA.

Politisk er det tradisjon for i hovedsak å følge de faglige rådene kommuneadministrasjonen gir om hvem som skal få penger, og hvor mye. Se tabell lenger ned i artikkelen.

– Samtidig gis det ofte politiske føringer til endringer i årlige tildelinger, som igjen danner grunnlag for nye innstillinger, sier Kvadsheim.





Får statusrapport

Utvalgslederen er opptatt av hvordan de nasjonale støtteordningene treffer det lokale kulturlivet, og har bedt kulturavdelingen om en muntlig statusrapport om koronaens påvirkning på lokalt kulturliv. Det får kulturpolitikerne i møtet kommende onsdag.

– Jeg spør meg om det bare er organisasjoner med store administrasjoner som når gjennom og får støtte fra de nasjonale ordningene, sier Kvadsheim.

– Det er vel også en del kulturaktører i Stavanger som ikke kjenner søknadsordningene godt nok, men som også burde fått støtte?

– Helt enig, og da skal og kan kulturavdelingen i kommunen være til hjelp, sier Kvadsheim.

Store festivaler, store beløp

Stavanger kammermusikkfestival er blant de større mottakerne, og festivalen foreslås å få økning i år, fra 750.000 til 785.000 kroner.

– Støtten er veldig viktig for oss, som har et totalbudsjett på i underkant av 5 millioner kroner, så kommunens støtte er en stor andel av inntektsgrunnlaget. Vi kunne ikke laget en så fin festival uten tilskuddet, sier festivalsjef Katrine Lilleland.

Katrine Lilleland Katrine Lilleland er festivalsjef for Kammermusikkfestivalen, alltid i uke 32. 2022-datoene er 9.-14 august. (Tone Helene Oskarsen)

I tildelingen framhever kulturadministrasjonen en velfungerende festival som tenker nytt, satser på rekruttering og er i utvikling.

– Det er veldig kjekt for meg at vi har kommunen vår i ryggen, og det å kunne sparre med kulturavdelingen om festivalen, sier Lilleland.

Samlet festival- og arrangementsstøtte

Stavanger Jazzforum får etter forslaget 530.000 og Maijazz 850.000. Etter omleggingen fra ulike potter, én til festivalstøtte og én til arrangørstøtte, er det nå bare én tildeling, og Jazzforum har fått en økning for å organisere konsertene til Bjergsted Jazzensemble.

[ Bygger 240 boliger og anlegger badestrand ]

– Vi var spente på hvordan omleggingen vil slå ut, og er fornøyd med at vi får en liten økning. Støtten er veldig viktig, kommunen er ved siden av Norsk kulturråd den største bidragsyteren for oss, sier daglig leder i Maijazz og Stavanger Jazzforum, Helleik Kvinnesland.

– Betyr mye

Festivalen Utopia er innstilt til 500.000 kroner, rundt 5 prosent av et totalbudsjett på rundt 20 millioner kroner.

– Støtten betyr mye av to grunner, den rent økonomiske, og det å kunne ha en fast organisasjon og kunne utvikle oss videre og bygge stein på stein, og det er ingen bedre enn kommunen å ha i ryggen, særlig etter to og et halvt år uten festival, sier festivalsjef Espen Knoph, som ser fram til å arrangere festivalen i Bjergstedparken dette året.

I tillegg til de 10,7 millionene til de frie kulturfeltet bevilger kommunen årlig driftsstøtte tilsvarende sine eierandeler i Museum Stavanger, Stavanger Symfoniorkester og Rogaland Teater på andre budsjettposter.

Tabellen med foreslått fordeling:

Tabellen. (Grafikk: Haldis Iren Johnsen)