Politihuset i Stavanger sperret av på grunn av mistenkelige gjenstander

Mandag, like før klokka 09.00, ble det levert mistenkelige gjenstander på Politihuset i Stavanger. Politiet har ikke grunn til å tro at gjenstandene kan være sprengfarlige, men har sperret av området rundt hovedinngangen til bygget og gangstien utenfor som et ekstra sikringstiltak.

Det melder Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding.

Forsvaret er på stedet nå, og foretar en vurdering av hvordan gjenstandene skal vurderes videre. Politihuset er ikke evakuert. — Politiet i Sør-Vest (@politietsorvest) November 22, 2021

Gjenstandene befinner seg nå på utsiden av bygget.

– Vi har dialog med Forsvaret, som er på vei for å gjøre en vurdering av gjenstandene og hvordan de skal håndteres videre. Politihuset er ikke evakuert, opplyser operasjonsleder Jøran Solheim