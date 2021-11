– Denne helgen var noe både innbyggerne og kulturlivet trengte

Prosjektleder Susanne Borg er ikke i tvil om at mange innbyggere gjenoppdaget både byen og kulturlivet i helgen.

– Folk har virkelig tatt byen i bruk, og jeg håper og tror at denne gjenoppdagelsesfesten vil vare og vare i mange år, sier hun i en artikkel på Stavanger kommune sine hjemmesider.

Stavanger avlyste julebord for ansatte, men arrangerte folkefest i helgen.

Prosjektleder Borg har i helgen hatt overoppsyn med arrangementene på Domkirkeplassen og på Sølvberget, og besøkt nyåpnede IDDIS, atelierhuset på Tou, Stavanger kunstmuseum og fått med seg Terje Vigen-framføring på Ullandhaugtårnet.

– Jeg er mest stolte over at vi har klart å gi mange barn, unge og eldre uforglemmelige opplevelser. Disse tre gruppene har hatt det tøft i pandemien, sier prosjektlederen.

2000 skoleelever i Stavanger danset Blime-dansen på Domkirkeplassen fredag.

– Jeg så det i øynene på de minste barna at dette var stas. Husk at førsteklassingene var ganske små da pandemien startet, så de har ikke opplevd lignende store arrangementer før. Allsangen på Svein Tang Wa var også rørende, sier Borg i pressemeldingen.





1500 ungdommer

På kvelden fredag var 1500 ungdommer samlet i Stavanger for en konsert med Kapteinen og Isah.

– Jeg har fått veldig mange positive tilbakemeldinger både fra ungdom og foreldre etter fredagen. Endelig fikk aldersgruppen 12 til 18 en heftig kulturopplevelse igjen. Vi ønsket å booke unge og lovende artister som Freya & Helena, Jonahh, Kapteinen, Isah og Sløtface for å virkelig understreke at vi er en kulturregion for framtiden, sier Borg.

Stavanger kommune påpeker i pressemeldingen at gjenoppdagelsesfest ikke én stor folkefest eller gjenåpningsfest. I stedet var den en samling av små, mellomstore og store fester i hele kommunen.

– Kulturlivet ba oss om å støtte dem – og ikke konkurrere med dem. Derfor ble tidlige forslag om storkonsert på torget lagt bort. Vi ønsket selvsagt heller ikke å konkurrere med Viking når de er med i medaljekampen, sier Borg.

Prosjektgruppen fant fort ut at kulturaktørene i Stavanger hadde mye på programmet. Og mange ekstra arrangementer kom på plass da planleggingen av gjenoppdagelsesfesten startet.

– Stavanger Symfoniorkester bestemte seg for eksempel for å reise rundt på byens sykehjem, Sølvberget trakk 7000 mennesker til familiefest, mens Rogaland Teater like godt serverte teater på Ullandhaugtårnet. Museene la til rette med gratis inngang, og det har i det hele tatt myldret med folk på gallerier, museer, kafeer og konsertsteder hele helgen, Vi har samlet informasjon og føler vi har fått vist fram bredden. Våre egne arrangementer på Domkirkeplassen og Sølvberget var gode supplementer til alt som allerede fantes, sier hun.

Borg forteller at et av hovedmålene var å støtte kultur- og utelivet og hjelpe publikum med å gjenoppdage dem.

– Jeg har inntrykk av at det har vært mye gjensynsglede i byen denne helgen, sier hun.

117 arrangementer

Med stort og smått var det 117 arrangementer i Stavanger denne helgen.

– Jeg vet ikke om det er rekord, men det kan ikke være langt unna, sier hun.

Hvor mange som har tatt del i gjenoppdagelsesfesten krever nok en hel del fintelling utover uken opplyser kommunen, men det var 2000 barn på domkirkeplassen fredag morgen, 1500 ungdommer fredag kveld. Lørdag var 7000 innom Sølvbergets familiefest, og noen tusen fikk også med seg sceneprogrammet på Domkirkeplassen i regnværet lørdag. I DNB Arena spilte Janove for 5000 mann, mens det var så godt som fullt på konsertene på Folken og Martinique. I Stavanger konserthus var 8900 mennesker innom i løpet av helgen. Det har kokt på Stavanger kunstmuseum, Aterlierhuset på Tou har blitt oppdaget av mange flere og 762 personer fikk med seg IDDIS på søndag. Viking trakk 13 000 til stadion lørdag, og veldig mange møtte opp til oppvarmingen i teltene i Vågen. Motormessen Autopia og world cup i skøyter fant også sted i helgen.

Smittetallene steg

Borg innrømmer at det til tider var utfordrende å planlegge mens smittetallene steg.

– Vi har hele tiden forholdt oss til de smittevernanbefalingene vi har fått. I tillegg tok vi store smittevernhensyn da vi arrangerte Blime-dans på Domkirkeplassen – ved å halvere kapasiteten. Vi har forståelse for at noen er skeptiske og engstelige, men publikumsoppslutningen og engasjementet viser at denne helgen var noe både innbyggerne og kulturlivet trengte.

– Var det noe som kunne vært bedre?

– Været på lørdagen var ikke noe å skryte av. Og flykanselleringer fredag skapte litt hektisk stemning men artistene kom fram til slutt – dog uten bagasje. Men verken SAS eller været lå innenfor vår kontroll.

Til slutt har Borg en klar oppfordring i førjulstiden:

– Målet vårt er at gjenoppdagelsesfesten skal vare i mange år. Og et kjekt og virkningsfylt grep er jo å kjøpe kultur i julegave til slekt og venner. Mange av kulturstedene selger gavekort, minner hun om.