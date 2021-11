Slik så det ut da 2000 elever danset festen i gang

Klokken 11.30 fredag formiddag var alle Stavangers barneskoleelever invitert til Domkirkeplassen for å danse til årets BlimE-sang. Totalt vil rundt 2000 elever møte opp for å danse sammen. Og det ble litt av et skue!

– Vi inviterte alle barneskolene i Stavanger til å bli med, men naturlig nok er det ikke alle som kan. Nå er det ti skoler som kommer, inkludert en skole fra Finnøy, så dette tror vi blir veldig gøy, sier Tone Larssen Rogne, koordinator på Sølvberget.

Mest populært for barna var BlimE-dansen, som fikk både barn og voksne til å danse i duskregnet.

Ingrid Larssen Rogne og mamma Tone Larssen Rogne danset ivrig med – begge gangene – fordi BlimE måtte selvsagt danses to ganger på rad.

– Det var Ingrid sin idé å komme ned hit i dag. Veldig kjekt, sier mamma Tone mellom trinnene sammen med datteren.

I forkant av BlimE-dansen var det en allsanghyllest til Svein Tang Wa, ledet av konferansierene Espen Hana og Mari Hauge. I tillegg deltok Mirakkels orkester, det blir Zumbadans med Aramis Puig fra organisasjonen ALBA og ordfører Kari Nessa Nordtun kom med en hilsen i forbindelse med festen.

2000 barn og en del voksne danset BlimE-dansen fredag. (Arne Birkemo)

113 arrangementer

Dansefesten i sentrum er bare startskuddet på festlighetene. I løpet av helgen er det nemlig planlagt totalt 113 ulike arrangementer i byen, og i tillegg til konserter og teater fra de lokale institusjonene kan du få med deg dans, konserter og standup fra scenen på Domkirkeplassen, internasjonalt matmarked på Arneageren og familiedag på Sølvberget.

Stavanger kommune står selv bak åtte arrangementer.

19. – 21. november inviteres byens innbyggere til gjenoppdagelsesfest i Stavanger. Øivind Ekeland (t.v.), prosjektleder Susanne Borg, fra Sølvberget, og Cecilie Christ, kommunikasjonssjef i Stavanger Symfoniorkester, gleder seg. (Kathinka Skott Hansen)

– Vi fikk i oppgave å lage en gjenåpningsfest, men etter litt fram og tilbake dukket ordet «gjenoppdage» opp i arbeidsgruppen. Vi synes det er et litt fint ord, for etter en lang pandemi er det kanskje på tide å gjenoppdage litt. Man kan gjenoppdage seg selv og finne ut av hva man liker, men man kan også gjenoppdage byen og alt den har å by på. Vi håper dette kan bidra til at man gjenoppdager alt som finnes og alle tilbudene som er i Stavanger og omegn, sier prosjektleder Susanne Borg fra Sølvberget.

Ordføreren i Stavanger: – Ville ikke avlyse

Ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) var også til stede på dansingen.

– Det var utrolig fint å se ungene som så ut til å kose seg masse. Godt å være i gang med Gjenoppdagelsesfesten. De ansatte har jobbet godt med å sette et flott program, sier Nessa Nordtun til RA.

Samtidig som festen er i gang, og arrangementene rulles ut på rekke og rad, var det rekordmange nye smittede på en dag i regionen senest torsdag, og per torsdag var det totalt sett registrert 499 nye smittetilfeller i Stavanger og 319 nye smittetilfeller i Sandnes, har det vært reaksjoner på at festen ikke blir avlyst.

– Det er økende smitte. Vi følger med på utviklingen. Under hele pandemien har jeg hørt på råd fra fagfolk. Det gjør jeg også nå. Det er ingen som har anbefalt å avlyse festen, men vi følger med, understreker Nessa Nordtun.

Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) synes det var fint å se 2000 barn danse i sentrum. Hun sier kommunen følger med på smitteutviklingen. (Arne Birkemo)





– Vi må innse at vi skal leve med korona en god stund framover i samfunnet, trolig i flere år. En avlysning ville sendt unødige signaler også til andre om å avlyse – som igjen ville fått konsekvenser for ansatte og aktører i kulturbransjen, reiselivsbransjen, idrett og så videre, sa Nessa Nordtun til RA dagen før.

Hun mener derfor at det er viktig at folk er ekstra nøye med hygiene og tester seg når de kjenner symptomer.

---

DETTE ER NOE AV DET SOM SKJER UNDER GJENOPPDAGELSESFESTEN I HELGEN:

Gratis inngang på Stavanger museum, Stavanger kunstmuseum, Arkeologisk museum, Oljemuseet, Jernaldergården og Iddis hele helgen.

Gratiskonsert med Kapteinen på Domkirkeplassen fredag klokken 18.00.

Gratiskonsert med Isah på Domkirkeplassen fredag klokken 19.00.

Gratiskonsert med Sløtface på Domkirkeplassen lørdag klokken 12.45.

Gratis show med June Kommune på Domkirkeplassen lørdag klokken 14.45.

Rogaland Teater viser forestillingen «Terje Vigen» på Ullandhaugtårnet søndag klokken 14.00 (50 gratisbilletter).

Putti Plutti Pott i Stavanger konserthus fredag klokken 16.30 og 19.00.

Bokassa spiller på Tou, fredag klokken 18.30 og 21.00.

Børst spiller hos Blyge Harry, fredag klokken 21.00.

Rogaland kunstsenter åpner sin nye utstilling «Utbrudd 2020-2021», fredag klokken 19.00.

Janove spiller i DNB Arena, lørdag klokken 21.00.

Ingenting spiller på Folken, lørdag klokken 21.00.

Orkesterkonsert med studenter fra UIS og UIA i St. Petri, lørdag klokken 18.00.

Barnas laurdag: Vinylverksted med Eymund på Finnøy bibliotek, lørdag klokken 11.00.

Sesongåpning hos Stavanger ishall med gratis inngang, lørdag klokken 12.00.

Motormessen Autopia 2021 i Stavanger Forum, lørdag klokken 10.00.

---