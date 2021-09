Spesialenheten gir Sørvest politidistrikt kritikk etter dobbeltdrap

Natt til 24. juni i fjor ble en kvinne i 20-årene og en mann i 30-årene funnet døde i en bolig på Storhaug. Den døde kvinnens eksmann er tiltalt for drapene.

Begge de drepte hadde begjært at den tiltalte mannen ble ilagt besøksforbud, blant annet etter trusler og vold.

Ifølge Stavanger Aftenblad ble det ikke tatt endelig stilling til spørsmålet om besøksforbud før det var for sent – og det er dette som Spesialenheten gir Sørvest politidistrikt kritikk for.

Selv om politidistriktet først ville avhøre den nå tiltalte mannen før et besøksforbud ble gitt, fant Spesialenheten at det kan reises kritikk for blant annet mangelfulle rutiner knyttet til behandlingen av besøksforbud.

Det ble ikke funnet grunnlag for å reagere med foretaksstraff, men saken ble like fullt ansett egnet for erfaringslæring og ble oversendt for administrativ gjennomgang.

