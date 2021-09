Slik blir Forskningsdagene i år

Onsdag 22. september starter den ti dager lange festivalen Forskningsdagene. Forskningsdagene blir arrangert av Norges forskningsråd, og er en festival som Universitetet i Stavanger (UiS) og en rekke andre forsknings- og kunnskapsinstitusjoner i hele landet tar del i.

Arbeidsgruppen for Forskningsdagene i Stavanger-regionen består av folk fra BI Stavanger, Jærmuseet, Museum Stavanger (MUST), NORCE, Norsk Oljemuseum, Stavanger universitetssjukehus, Tekna, Universitetet i Stavanger og VID vitenskapelige høgskole. UiS har koordinatoransvaret i regionen.

Temaet for festivalen i år er «Fred og konflikt.»

– Fred og konflikt setter aktuelle og viktige problemstillinger i samfunnet på dagsorden. Det sammenfaller også godt med FNs fredsår Peace and trust i 2021 og bærekraftsmålene. Temaet kan tolkes på flere vis, så som konflikter mellom befolkningsgrupper og land, demokrati eller mangel på demokrati, klimarelaterte problemstillinger, biologisk mangfold, kampen mot koronaviruset og andre farlige sykdommer, familiekonflikter, sårbare kulturminner i krig og konflikt, forklarer prosjektleder for Forskningsdagene i Stavanger-regionen, Unni Berland, til RA.

Det er Forskningsrådet som bestemmer tema hvert år.

Mye er fullbooket allerede

– Hva synes du om programmet i år?

– Vi har et knallbra program i år! Under åpningsarrangementet byr vi for eksempel på en samtale om kulturminner i konflikt der Jan Egeland deltar sammen med forskere fra UiS og VID. Ellers er vi godt fornøyd med at arrangementene er spredt på så mange institusjoner i regionen. I tillegg til en rekke arrangement i UiS-regi har også MUST og VID egne arrangement om henholdsvis kartenes makt og migrasjon. Oljemuseet inviterer også til kunnskapsfest med mange spennende tema, sier Berland.

– Vi gleder oss alltid mye til det mest tradisjonsrike arrangementet Forsker-standup på Kåkå/Musikkstuen Påfyll. To kvelder på rad får til sammen ti forskere 15 minutter hver på å fortelle fritt om forskningen sin, legger hun til.

Programleder for Forsker-standup er Eldbjørg Vaage Melberg.

– Ellers gleder vi oss til å ta imot Vigdis Hjorth og Maja Lunde på Universitetsbiblioteket. De skal møte våre forskere i samtaler om familiekonflikter og litteraturens kraft i miljøkrisen. Maja Lunde skal i tillegg motta Rachel Carson-prisen på dette arrangementet, som det er ordføreren i Stavanger som deler ut.

Mange av arrangementene er allerede fullbooket, men det er mulig å sette seg på venteliste, opplyser prosjektlederen.

– Dersom restriksjonene letter vil vi kunne åpne for flere publikummere. Vi kommer også til å streame enkelte av arrangementene direkte, påpeker hun.

Noe for de fleste

– Hvem er målgruppen for Forskningsdagene?

– Forskningsdagene er for alle, men de ulike arrangementene har gjerne litt forskjellige målgrupper. For eksempel har vi egne arrangementer for barn og familier, som Barneuniversitetet, Torget og Måltidsløypa, og gratis museumslørdag, mens Standup foregår på en pub. Programmet er fyldig og det bør være noe for de fleste, sier prosjektleder Berland.

Du kan lese mer om Forskningsdagene og se fullstendig program på UiS sine hjemmesider.