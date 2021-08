Ny butikk til Kvadrat

I starten av november 2021 kommer Norrøna til Kvadrat. Butikken vil være en fullkolleksjonsbutikk, og vise Norrøna sitt utvalg i sin fulle bredde. Det melder Kvadrat i en pressemelding tirsdag.

­– Norrøna er et konsept med høy kvalitet og gode verdier i bunn. Med lange tradisjoner og sitt fokus på bærekraft og innovasjon er de i ypperste klasse innen friluftsliv. Vi er stolte av at Norrøna har valgt å etablere seg hos oss og vi ser fram til åpning av ny flott butikk i høst. Det er bare å glede seg, sier senterleder på Kvadrat, Renate Hjørnevik, i pressemeldingen.

­– Vi har i lengre tid sett på Kvadrat som et naturlig neste steg for Norrøna i denne regionen, sier Bård Kvamme, direktør for Norrøna Retail AS.

Butikk i Stavanger

Norrøna har allerede en butikk i Stavanger sentrum og en meget godt besøkt Norrøna Outlet på Ålgård. Kvadrat blir dermed en naturlig forlengelse av satsingen i området, påpekes det i pressemeldingen.

­– Kvadrat har gjennom mange år befestet sin posisjon som en av landets beste kjøpesentre. Vi ønsker å komme tettere på våre Norrøna-kunder, og være med å videreutvikle utvalget på senteret, sier Kvamme.

– For oss i Norrøna er regionens store variasjon i aktiviteter en kjempemotivasjon for å kunne tilby et bredt spekter av produkter og vår unike kundeservice, sier Kvamme, og viser til at Stavanger og Ryfylkeregionen tilbyr flotte turopplevelser, skimuligheter i Sirdal og fantastiske strender langs kysten av Jæren.

Butikken vil bli bygd med Norrøna sitt nyeste retailkonsept, som er det samme konseptet som Norrøna også har bygd i New York, opplyser Kvamme i pressemeldingen.

Fakta:

· Norrøna Retail AS eier og driver Norrøna Flagship, Concept og Outlet Stores i ulike markeder.

· Per i dag har Norrøna Retail butikker i Norge, Sverige, Finland, Sveits og USA. Norrøna har også partnerbutikker i Sveits og Frankrike.

· Norrøna Retail er en faghandel som fokuserer utelukkende på salg av Norrøna produkter og tjenester.

· Kvadrat-butikken blir nummer 34 i rekken.

· Med slagordet «velkommen til naturen» ønsker Norrøna at alle skal få en fantastisk opplevelse ute.