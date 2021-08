Vaksine-drop in for studenter

Det melder Stavanger kommune mandag.

Vaksinesenter Forum Expo har drop in for studenter lørdag 14., 21. og 28. august kl. 10–12 og 13–16.

– Det er bare å stikke innom og få et stikk i armen, skriver kommunen på sine nettsider.

Beregnet kapasitet er på cirka 1000 studenter per lørdag.

Stavanger kommune understreker at det er viktig at alle som kommer på drop in har registrert seg på forhånd, for best mulig flyt og minst mulig kødannelse.

Minst fire uker mellom intervallene

Drop in-vaksinering er først og fremst et tilbud til studenter som ikke har booket time til dose 2. Har du booket time kan det være lurt å beholde den, fordi det kan bli kø på drop in, påpekes det i pressemeldingen.

Det må ha gått minst fire uker fra dose 1 er satt til dose 2 kan settes. Det er også mulig å få satt dose 1 på drop in.

Kommunen minner om noe ting det er viktig å huske på: