18 nye smittetilfeller på Nord-Jæren

Onsdag testet tolv personer positivt for koronaviruset i Stavanger. Av disse er åtte definert som nærkontakter, to har usikker smittekilde, og to har ukjent smittekilde.

614 personer testet seg onsdag.

Smittetilfellene fordelt på alder:

0–9 år: 2

20-29: 8

30-39: 2

To barn i Barnas hus barnehage har testet positivt, og en ansatt i samme barnehage testet positivt tirsdag. Barna var allerede i karantene, og én ansatt i avdelingen får én dag forlenget karantene.

To nye tilfeller i Sandnes

Onsdag ble det registrert to nye smittetilfeller i Sandnes kommune. Disse tilfellene fordeler seg som følgende:

Mann 20–30 år (nærkontakt)

Kvinne 40–50 år (smittesporing pågår)

I Randaberg kommune ble det ikke registrert nye smittetilfeller onsdag. I Sola ble det påvist fire nye smittetilfeller. Av disse er to definert som nærkontakter, og to har ukjent smittevei. Det ene smittetilfellet er i alderen 10–19 år, to tilfeller er i alderen 20–29 år, mens det fjerde smittetilfellet er i alderen 30–39 år.