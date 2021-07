Boreal Travel starter opp tilrettelagt transport

Tilrettelagt transport (TT) er et tilbud om alternativ transport for personer som på grunn av nedsatt funksjonsevne eller sykdom, ikke kan bruke kollektivtransport.

– TT-kjøring er et viktig tilbud der vi har sett at det er et behov for mer kapasitet for brukerne, og da er vi glade for å kunne tilby denne tjenesten, sier daglig leder Owe André Askeland i Boreal Travel, i en pressemelding.

Boreal Travel drifter fra før av tur-, fly- og ekspressbuss, i tillegg til utleie av bil og reisebyrå.

– Vi jobber i en serviceverden og har hver dag fokus på service, sikkerhet og pålitelighet. Dette er verdier vi tar med oss inn i denne tjenesten og ønsker å levere et så godt produkt som mulig til brukerne, sier Askeland.

17 biler

Den nye tjenesten lanseres under navnet Boreal Connect.

Boreal Travel har totalt 17 biler tilgjengelig, hvorav 15 er minibusser med god rullestolkapasitet.

– Alle bilene er helt nye, helelektriske og med topp komfort. Våre dyktige og serviceinnstilte sjåfører vil ta seg godt av de reisende, sier Askeland, og legger til at selv om Boreal Travel har et målrettet produkt for tilrettelagt transport, vil det også være mulig for andre å bestille transport med bilene.