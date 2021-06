Feiret Sankthans på Digernesodden ved Rosenli

Klokken 19.00 ble et stort bål på Digernesodden ved Rosenli tent. Det var Varden menighet og Emmaus’ venner som arrangerte sankthansfeiringen, og arrangør Atle Blomgren synes det har vært viktig å få på plass en feiring i år også.

– Sankthansfest er en gammel tradisjon, og i dette området har det alltid vært bål, sier han.

– Det er en viktig og fin tradisjon, og når man ser hvor mange som har møtt opp så ser man at folk ønsker at det arrangeres, legger Blomgren til.

Både på land og i båter samlet det folk seg for å se bålet onsdag kveld.

– Heldigvis er folk spredt utover et stort område. Det er en grunn til at vi har det her og ikke i Emmaus, sier han til RA før han fortsetter:

– Jeg tror folk ønsker et normalt liv igjen, og dette er normalt.

Det var mange som hadde møtt opp onsdag kveld for å få med seg bålbrenningen ved Rosenli. (Kathinka Skott Hansen)

Må registrere seg

Varden menighet og Emmaus’ venner arrangerte feiring i fjor også, og selv om det utenom pandemi kunne vært aktuelt å gjøre mer ut av feiringen, mener Blomgren at et felles Sankthansbål holder.

– Folk koser seg, bader og griller, så man er ikke nødt til å ha leker. Jeg tenker at sånn som dette kunne det vært i et normalt år også, sier han.

De har forberedt seg i forkant av feiringen på samme måte som tidligere. Nytt av de siste årene er at folk har meldt fra om at de kommer via Facebook-sidene til Varden menighet og Emmaus’ venner, eller på SMS.

– Det er den store forskjellen, sier Blomgren og legger til at de har navnene på de aller fleste som var til stede.

Han forteller at arrangørene er avhengige av at folk holder avstand og ta ansvar selv, samtidig som at de har god kontroll på dem som har kommet for å se. Blomgren er likevel litt bekymret, men mener at det skal han være som arrangør. Uansett tror han at det skal gå greit under feiringen.

– Folk sprer seg utover, og det er bevegelse her, sier han.

Arrangør Atle Blomberg sammen med sønnen Andreas Blomberg (11) (t.v) og hans klassekamerat Matheo Husevik (10). De koste seg under Sankthansfeiringen. (Kathinka Skott Hansen)

Bålbrenning og bading

Sønnen til Blomberg, Andreas Blomberg (11) og hans klassekamerat Matheo Husevik (10) koste seg masse under Sankthansfeiringen.

– Det er gøy, sier Andreas.

De er begge godt vant med å delta på sankthansfeiring, og forteller RA at i kveld er favorittaktivitetene å se på bålbrenningen og å bade i sjøen.

– Hvordan er det i vannet?

– Det er ganske deilig, hvis du har badet mye, sier Matheo.

Venninnene Kristine Timm Stensrud (14) og Mina Ambjørndalen (15) er på besøk i Stavanger hos Kristines tante Tove Hofsten Pettersen. De hadde også tatt seg en tur for å se på bålet.

– Jeg har aldri vært med på sankthansfeiring før, så det er nytt for meg. Det er første gang jeg ser et Sankthansbål, så det er litt kult, sier Kristine.

– Jeg er vant med å feire det hvert år, legger Mina til.

Kristine synes det er fint at folk kan samle seg, og fortsatt være sammen selv om det er korona.

– Og, vi holder god avstand, skyter Hofsten Pettersen inn. Også hun er vant med sankthansfeiring.

– Det er noen år siden sist, men da har jeg pleid å være ved Vannassen, sier hun.

Venninnene Mina Ambjørndalen (15) (t.v) og Kristine Timm Stensrud (14) er på besøk i Stavanger og hadde tatt turen til Rosenli for å se på bålet. (Kathinka Skott Hansen)