Torsdag morgen avslørte ledelsen i Viking at det legges opp til folkefest ganger to neste sommer når Mods inntar stadion igjen om ett år, nærmere bestemt 10. og 11. juni 2022.

– Vi fyller to stadioner med Mods neste år, sier en fornøyd Kjartan Salvesen i Viking.

Mods, med Morten Abel i spissen, gjorde storslagent comeback og solgte ut det som da het Viking stadion i 2012. Fem år senere, i 2017, gjorde de comeback igjen, denne gang med to konserter samme sted som begge ble utsolgt. Nå rigges det altså for comeback nummer tre i rekken.

– Nå skjer det igjen, og det er helt fantastisk. Vi har hatt noen av de største øyeblikkene på denne stadion sammen med Mods. Det er en enorm kjærlighet og opplevelse når de er på scenen på vår stadion, og det gjør at vi gleder oss, sier markedssjef Salvesen til RA før han fortsetter:

– Det blir litt som en frigjøringshelg her på SR-Bank Arena neste år. Da har vi lagt bak oss en pandemi, og kan synge sammen og holde rundt hverandre. Pandemien er offisielt ferdig når vi har Mods på scenen.

Morten Abel og Leif Nilsen i Mods gleder seg til konsertene i juni neste år, og håper det skal gå så bra som mulig.

– Folk elsker det – vi har hatt noen vellykkede arrangementer tidligere. Vi har lært mye, og vi skal forbedre så godt vi kan, så det blir tidenes konsert, sier Abel til RA.

Det neste året skal de bruke tiden til å drille bandet slik at låtene sitter, og publikum kan forvente de gamle slagerne. Abel og Nilsen håper det blir tatt imot med glede og entusiasme at det er nettopp Mods som skal stå på scenen på SR-Bank Arena om nøyaktig ett år.

– Jeg tror virkelig at folk er klar for dette hvis vi blir fri for all pandemi. Nå trenger folk noe positivt, og hva er vel bedre enn dette, spør Nilsen.

– Det er en konsert hvor publikum kan alle sangene, legger han til.

Abel mener at Mods på stadionet til Viking nærmest har blitt et varemerke.

– Vi hører til her, sier han.

Mods er klare for å spille to konserter på SR Bank Arena neste sommer. (Kathinka Skott Hansen)

Tror på 50.000 solgte billetter

Salvesen regner med at det blir stappfullt på stadion den aktuelle helgen, og satser på at de selger ut 50.000 billetter.

– Vi har solgt ut konsertene de andre gangene, og nå har vi lyst til at enda flere skal få oppleve det, sier Salvesen og legger til at billettsalget starter førstkommende mandag.

– Hvordan tror du det blir tatt imot av publikum?

– Jeg tror folk er helt ville etter å komme seg ut. De trenger å se folk, synge og gjenoppleve de øyeblikkene vi hadde før pandemien, og det gjør vi nå med Mods. Jeg kjenner jeg får frysninger når jeg snakker om det, for vi trenger det, sier markedssjefen.

– Folk kan glede seg. Det blir et forrykende show, og to kvelder som kommer til å skrive seg inn i historiebøkene, legger Salvesen.

Neste år får du to muligheter til å oppleve Mods på SR Bank Arena. Markedssjef i Viking Fotball, Kjartan Salvesen, satser på folkefest. (Kathinka Skott Hansen)

Tror timingen er perfekt

Også salgssjef i Viking Fotball Børge Moi Nilsen, tror konsertene blir suksess.

– Vi har hatt denne festen tre ganger før, og jeg gleder meg i hjel. Det er en Stavanger-greie, og da skal vi kose oss, sier han til RA før han fortsetter:

– Jeg tror timingen er perfekt.

– Hvorfor akkurat Mods?

– Fordi vi kan gjøre det. Det er ikke noe som er mer Stavanger enn Mods – det ligger i ryggmargen og er oppveksten og ungdomstiden vår. Mods er et begrep, og vi er heldige som får dem tilbake hit igjen, sier Moi Nilsen.

Bjerga-standup og Guns N’ Roses

Det er også flere planer for storkonserter neste år. I mai presenterte Rune Bjerga og Viking planene for showet «Bjerga on grass», som etter planen skal gå av stabelen på Vikings hjemmebane SR-Bank Arena 20. august 2022.

– Jeg både gruer og gleder meg. En skrekkblandet fryd. Det blir mange morsomme gjester, geniale overraskelser. Det blir før-show og folk får servert en helaften på stadion. Vi skal lage fest, sa Bjerga til RA da.

I april ble det kjent at Guns N’ Roses inntar Forus travbane 15. juni 2022.

