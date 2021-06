Har full tillit til politikerne

– Jeg stoler hundre prosent på kommunen og de som har ansvaret for koronasmitten. Vi må følge rådene de kommer med, og gjennomføre de tiltakene som må til for at vi skal kunne fortsette å drive – det gjelder ellers i samfunnet også, sier én av tre daglige ledere ved Beverly Hills Fun Pub i Stavanger, Øyvind Sørensen, til RA.

Fredag avgjode ordførerne på Nord-Jæren at Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg beholder dagens nivå i den nasjonale gjenåpningsplanen til og med søndag 27. juni på enkelte områder. Det skyldes at mye av smitten den siste uken kan knyttes til uteliv og festing.

Ordførerne på Nord-Jæren har vedtatt at kommunene fortsetter med disse reglene:

Skjenkestopp klokken 24

Antallet deltakere på private sammenkomster i leide lokaler/på offentlig sted begrenses til 20 innendørs og 30 utendørs

Anbefaling om kun å ha ti gjester i hjemmet

– Nå er vi på oppløpssiden, og har fått en liten strekk i låret, men vi skal komme oss gjennom dette. Jeg skal love deg at det blir fest når vi får åpnet opp ordentlig igjen, sier Sørensen.

Kommunene på Nord-Jæren har i dagene etter torsdag 10. juni opplevd en økning i smittetallene knyttet til et utbrudd blant gjester og ansatte på skjenkesteder i Stavanger. Smitten har spredt seg til private fester, og har forgreninger også til andre kommuner på Jæren. Mange smittetilfeller kan knyttes til Beverly, som nå har tatt enda strengere grep.

– Vi har fått egne vakter som skal ta seg av vaskingen. Tidligere har vi hatt faste rutiner som har blitt fulgt, men nå har vi fått på plass egne smittevernansvarlige. Vi har hyppigere vaskerunder og oftere spriting av bordene, i tillegg til at alle ansatte koronatestes regelmessig, sier Sørensen.

De har særlig opplevd utfordringer med køsystemet, og har derfor fått med seg PSS Securitas på laget og gjort forbedringer.

– Vi har virkelig fått kjenne på dette, sier Sørensen.

– Vi er veldig glade for at folk ønsker å komme på Beverly, og vi ønsker å skape store øyeblikk og opplevelser – ikke bare selge øl.

Øyvind Sørensen håper at Beverlys eget fotballag FC Show snart kan begynne med treninger igjen. (Kathinka Skott Hansen)

Jubler for breddeidretten

Sørensen forteller RA at han har et inntrykk av at pandemien er over for veldig mange.

– Folk tror det hele er over, men vi må stå løpet ut. Det er fortsatt restriksjoner, sier han.

Han er rimelig sikker på at Beverly skal klare seg fint selv om ordførerne på Nord-Jæren velger å videreføre skjenkestopp klokken 24.00.

– Vi gjør det beste ut at det vi har lov til å gjøre. Det siste vi vil er å stenge, og det har vi ikke vurdert å gjøre heller. Som sagt stoler vi på kommunen og det de mener er mest forsvarlig, sier Sørensen.

På regjeringens plan for trinn 3 blir det blant annet åpnet for flere deltakere på kulturarrangement og åpning for breddeidretten. Disse åpningene vil ordførerne være med på. Det er den daglige lederen glad for.

– Beverly har et eget fotballag, FC Show, og da kan vi begynne med trening og planlegging av treningskamper, sier Sørensen før han fortsetter:

– Da har vi i det minste noe å juble for.

Korona Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap). (Roy Storvik)

Wirak: – Vi må være optimister

Siste døgn har nærmere 40 personer i Stavanger, Sandnes og Hå testet positivt for korona etter å ha blitt smittet på skjenkesteder og fester, eller av nærkontakter.

– Manglende kontroll på slike smitteutbrudd kan gjøre situasjonen mer alvorlig, med smitte til andre aldersgrupper enn de som i utgangspunktet er berørt. Det å tillate at et utbrudd får utvikle seg fritt og bli veldig stort, gir store utfordringer med å kontrollere utbruddet med testing og sporing alene, understreker ordførerne Kari Nessa Nordtun (Ap), Stanley Wirak (Ap), Tom Henning Slethei (Frp) og Jarle Bø (Sp) i en felles uttalelse.

Sandnes-ordfører Wirak sier RA at kommunene ikke har helt oversikt over smittesituasjonen ennå.

– Med de rette tiltakene er sannsynligheten større for at vi klarer å slå dette ned. Derfor holder vi blant annet på skjenkestoppen ved midnatt. Det kan vi leve godt med alle sammen – også pubene, sier han.

– Hvorfor stenger dere ikke helt ned?

– Hvis folk gjør de rette tingene, kommer dette til å gå greit. Vi har full tillit til restaurantbransjen, og vi kan ikke stenge ned for sikkerhets skyld. Vi må se framover og være optimister. Vi mener disse tiltakene er gode nok, og vi følger situasjonen fra dag til dag, sier han.

– Vi har mange lyspunkter, og vi kan se fram til en god sommer hvis vi gjør de rette tingene. Vi har klart dette før, og vi skal klare det igjen, legger Wirak til.

Forskriften trer i kraft lørdag 19. juni kl. 00.00, men vil bare gjelde fram til søndag 27. juni kl. 24.00. Ordførerne vil ta en ny vurdering fredag 25. juni på om forskriften skal forlenges eller om Nord-Jæren går til nasjonalt gjenåpningsnivå.

Nord-Jæren-kommunene har i tillegg følgende lokale forskrifter:

Meldeplikt for arrangementer der det lov til å være flere enn 20 personer til og med 30. juni

Rulleforbud for russen til og med 23. juni