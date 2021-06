Utsetter noe av gjenåpningen etter økt smitte

Mye smitte knyttet til uteliv og festing den siste uken gjør at Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg på enkelte områder beholder dagens nivå i den nasjonale gjenåpningsplanen til og med søndag 27. juni. Det opplyser ordførerne på Nord-Jæren i en pressemelding.

Ordførerne på Nord-Jæren har vedtatt at kommunene fortsetter med disse reglene:

Skjenkestopp kl. 24

Antallet deltakere på private sammenkomster i leide lokaler/på offentlig sted begrenses til 20 innendørs og 30 utendørs

Anbefaling om kun å ha ti gjester i hjemmet

I tillegg blir det økt kontroll med etterlevelse av smittevernreglene på utestedene, og økt bruk av smittevernlegens hastefullmakt – i samråd med ordfører – til å stenge utesteder som bryter smittevernreglene.

Mer smitte

Kommunene på Nord-Jæren har i dagene etter torsdag 10. juni opplevd en økning i smittetallene knyttet til et utbrudd blant gjester og ansatte på skjenkesteder i Stavanger. Smitten har spredt seg til private fester, og har forgreininger også til andre kommuner på Jæren.

Siste døgn har nærmere 40 personer i Stavanger, Sandnes og Hå testet positivt for korona etter å ha blitt smittet på skjenkesteder og fester, eller av nærkontakter.

– Manglende kontroll på slike smitteutbrudd kan gjøre situasjonen mer alvorlig, med smitte til andre aldersgrupper enn de som i utgangspunktet er berørt. Det å tillate at et utbrudd får utvikle seg fritt og bli veldig stort, gir store utfordringer med å kontrollere utbruddet med testing og sporing alene, understreker ordførerne Kari Nessa Nordtun, Stanley Wirak, Tom Henning Slethei og Jarle Bø i en felles uttalelse.

Fortsatt skjenkebegrensninger

På regjeringens plan for trinn 3 blir det blant annet åpnet for flere deltakere på kulturarrangement og åpning for breddeidretten. Disse åpningene vil ordførerne være med på. Men slik situasjonen er på Nord-Jæren nå vil ordførerne ikke oppheve skjenkebegrensningene.

– Utbruddet er en tydelig påminnelse om at pandemien ikke er over. Vi kan ikke være med på en full overgang til neste trinn i den nasjonale gjenåpningsplanen slik smittesituasjonen ser ut for øyeblikket. Selv om det er sol og sommer og folk har lyst til å møtes, håper vi at folk ser alvoret i situasjonen. Alle må holde 1-meteren, vaske hendene og holde seg hjemme hvis de er syke, sier ordførerne.

Forskriften trer i kraft lørdag 19. juni kl. 00.00, men vil bare gjelde fram til søndag 27. juni kl. 24.00. Ordførerne vil ta en ny vurdering fredag 25. juni på om forskriften skal forlenges eller om Nord-Jæren går til nasjonalt gjenåpningsnivå.

Nord-Jæren-kommunene har i tillegg følgende lokale forskrifter:

Meldeplikt for arrangementer der det lov til å være flere enn 20 personer til og med 30. juni

Rulleforbud for russen til og med 23. juni