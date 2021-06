Holger Panch i Stavanger kommune ved krysset Bergsagelveien - Sandvikveien. Her skal fotgjengere og syklister skilles fysisk fra den hyppige tungtrafikken og andre biler. Bergsagelveien blir stengt for biler, og det kommer en kulvert for gående og syklende under bakken i krysset. (Stein Roger Fossmo)