Margareth Paulsen bor i Østre bydel i Stavanger, og er lei av at det ofte flyter avfall rundt fulle avfallsdunker der i sommerhalvåret. Federico Juarez Perales sitter i Storhaug kommunedelsutvalg for Stavanger Høyre, og håper at det snart kan komme flere avfallsdunker i området. (Kathinka Skott Hansen)