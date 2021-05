Flere nye smittetilfeller i Stavanger og Sandnes

Tirsdag testet 13 personer positivt for koronaviruset i Stavanger. Av disse er åtte definert som nærkontakter, én har usikker smittekilde, to har ukjent smittekilde, og to er reiserelatert ved utland.

629 personer testet seg tirsdag.

Smittetilfellene fordelt på alder:

20–29 år: 6

30–39 år: 1

40–49 år: 4

50–59 år: 2

To av tirsdagens smittetilfeller kan knyttes til utbruddet blant russen, og defineres som nærkontakter. I tillegg har to ansatte i Solvang barnehage på Vestre Platå testet positivt for korona. Åtte ansatte og 30 barn er i karantene, og barnehagen holder stengt onsdag.

Fire nye smittede i Sandnes

Tirsdag ble det registrert fire nye smittetilfeller i Sandnes kommune. Disse tilfellene fordeler seg som følgende:

Barn/ungdom 10-20 år (nærkontakt)

Barn/ungdom 10-20 år (nærkontakt)

Kvinne 40-50 år (nærkontakt)

Mann 40-50 år (nærkontakt)