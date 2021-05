Reagerer på registreringssystemet for vaksinen – redd de uten norsk bank-ID glemmes

I Facebook-gruppen Stavanger Expats hjelper Anthony Hawke innvandrere i hele Rogaland med praktisk informasjon om hvordan de skal komme seg til Preikestolen, bruke buss, og hvor de kan gå på kino – og nå korona.

– Per i dag har de hatt behov for informasjon om reise, reiseforbud, om nasjonale og lokale regler, og vaksinering, sier han til RA.

Gruppen med innvandrere er hovedsakelig tilknyttet oljevirksomhet eller servicenæring, og nå er flere av dem dypt fortvilet.

– Registreringsprosessen for vaksinasjon har enten gått veldig bra eller vært vanskelig for dem, sier Hawke før han fortsetter:

– For det første har ikke kommunene et felles system, og Stavanger har sin egen måte å gjøre det på. Her må man registrere seg med bank-ID, og det tar det opptil to år å få.

At ikke alle har tilgang på norsk bank-ID, kan han ikke fatte og begripe at det ikke har blitt tatt hensyn til tidligere.

– Det gjelder bank-ID, personnummer og telefonnummer. Har du ikke norsk nummer, sendes det ikke en SMS. Jeg holder folk såpass orientert at de får gått inn og registrert seg på nettsiden, men de får ikke SMS når de kan booke time, sier Hawke.

For å få bank-ID i Norge må man ha gyldig utenlandsk pass med RFID-brikke og norsk personnummer, men ifølge Hawke er det problemer med flere pass.

Massevaksinering Direktør for helse og velferd i Stavanger, Eli Karin Fosse, forteller at leverandøren av systemet jobber med å legge til rette for en alternativ sikker innlogging. (Kathinka Skott Hansen)

Jobber med saken

Direktør for helse og velferd i Stavanger kommune, Eli Karin Fosse, forteller RA at leverandøren av systemet jobber med å legge til rette for en alternativ sikker innlogging for dem som ikke har norsk bank-ID.

– De har et håp om at dette skal være i orden innen en uke eller to. Det dukker opp en rekke ulike problemstillinger som vi ikke har tatt stilling til tidligere, og som vi må håndtere etter hvert. Det er en stor logistikk å skulle vaksinere alle innbyggere over 18 år, sier hun før hun fortsetter:

– Det kan også dukke opp problemstillinger senere som vi ikke har oppdaget enda. Da må vi løse dem da.

Fosse minner om at kommunen har hatt massevaksinering i kun to uker, og at fastlegene skal i utgangspunktet plukke opp dem som er over 65 år og har underliggende sykdommer, slik at de kan prioriteres i vaksinekøen.

– Alle som ønsker vaksine skal selvfølgelig få det, sier hun.

Stavanger kommune håper at så mange som mulig vil ta vaksinen.

– Slik det ser ut nå vil dette være løst i løpet av noen uker, og da vil vi oppdatere nettsidene våre slik at alle kan få informasjon om det der, legger Fosse til.

Fantastiske nyheter

Hawke synes dette er fantastisk nyheter og er sikker på at det vil føre til jubel blant de tusen innbyggerne han anslår problemstillingen gjelder. Likevel er han forundret over at det har tatt så lang tid å finne ut av dette.

– Dette kan ikke bare være et problem i Stavanger – det må være det i andre byer også. Folk er engstelige i fremmede land, og dette handler om tillit og at de er redd for å bli glemt. Jeg tror ikke myndighetene har forstått hvor bekymret og utrygge folk er, sier han.

Hawke forteller at flere av innvandrerne er i risikogruppen og bør vaksineres omgående. Ikke alle har fastlege i byen, i og med at det kreves norsk bank-ID for å søke om dette.

– Mange har foreldre boende hos seg – de oppholder seg lovlig i landet, men er ikke norske statsborgere – og de skal også få vaksine. Det har vært forferdelig vanskelig for folk å forholde seg til dette, sier han.

– Nå er det viktig at dette holdes – det haster, legger han til om kommunens lovnader om endringene i vaksineregistreringen.