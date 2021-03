Ingen nye lokale koronatiltak på Nord-Jæren

Tirsdag kveld klokken 18.00 ble de nasjonale koronatiltakene lagt fram. Onsdag morgen hadde ordførerne i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg møte for å diskutere eventuelle nye lokale tiltak på Nord-Jæren.

Møtet var ferdig klokken 09.00. Da hadde ordførerne kommet fram til at det ikke er nødvendig med nye tiltak lokalt.

– Nå oppfordrer vi alle til å sette seg inn i – og følge – de nye nasjonale reglene og anbefalingene. Effekten av de nye tiltakene er avgjørende for at vi klarer å slå smitten ned. Derfor må vi stå sammen og gjøre en felles innsats, sier ordførerne Kari Nessa Nordtun, Stanley Wirak, Tom Henning Slethei og Jarle Bø, i en felles uttalelse.

– Vi vil følge utviklingen nøye gjennom påsken, og gjøre nye vurderinger hvis smittesituasjonen forverrer seg, fortsetter de.

Viktig med ikke for mye regler

Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) utdyper:

– Vi ser at de nasjonale tiltakene er så strenge at det ikke er behov for å fatte nye lokale tiltak. Dessuten er det viktig at det for innbyggerne er enklest mulig å forstå reglene, sier Nessa Nordtun.

Påske nærmer seg. Til Sirdal er det ventet mellom 25.000 og 30.000 besøkende denne påsken.

– Er du bekymret over økt smitte i og etter påske?

– Ja, men jeg er bekymret for smitteutviklingen vi har generelt – med eller uten påske. Jeg håper tiltakene nå hjelper og at vi får kontroll på situasjonen. Innbyggerne i Stavanger har vært utrolig flinke. Hver gang det har vært oppblomstring av smitte, har vi klart å slå smitten ned igjen etter noen uker. Nå er vi der igjen at vi må få kontroll igjen, svarer Nessa Nordtun.

Tror på besøk-tiltak

Vi et at mye smitte skjer i eget hjem. Dette tiltaket legger en demper på smitte i hjemme, hyttene, og selskaper. — Kari Nessa Nordtun, ordfører i Stavanger

Hun tror tiltaket med maks to besøk i hjemmet er effektivt.

– Vi vet at mye smitte skjer i eget hjem. Dette tiltaket legger en demper på smitte i hjemmene, hyttene og selskaper, sier Nessa Nordtun.

Mange påskeplaner ryker for mange. Også ordføreren, som egentlig skulle feire påske i Farsund.

– Med besøk-tiltaket så går ikke det. Jeg rammes jeg også, sier Nessa Nordtun, som nå sonderer mulighetene for alternativ påskefeiring.

– Uansett hva det blir til så skal jeg sørge for at jeg følger reglene, understreker Stavanger-ordføreren.

De fire kommunene viderefører den gjeldende forskriften med meldeplikt for arrangementer.

Dette er rådene

Dermed fortsetter disse reglene og anbefalingene:

Én-meteren blir nå til tometeren. De som du hittil har holdt minst én meters avstand til, må du fra nå av holde minst to meters avstand til.

Unngå å ha mer enn to gjester på besøk.

Bruk av munnbind på alle steder der det ikke er mulig å holde to meters avstand.

Begrens bruk av kollektivtransport.

Du bør bare benytte deg av kjøpesentre og varehus i hjemkommunen.

Forbud mot skjenking av alkohol.

Forbud med innendørs organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne. Unntak for profesjonelle toppidrettsutøvere.

Treningssentre kan kun holde åpent for kommunens egne innbyggere. Unntak for rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør. Individuell trening og behandling som det kan bestilles time til.

Svømmehallene er stengt. Unntak for svømmetrening for de under 20 år, toppidrettsutøvere og personer som trenger bassenget til rehabilitering.

Fornøyelsesparker, bingohaller og andre underholdningstilbud skal holdes stengt.

Alle planlagte arrangementer bør avlyses. Hvis arrangementer ikke kan utsettes gjelder disse reglene: Innendørs tillates 20 personer på arrangementer med faste, tilviste sitteplasser. Innendørs tillates 50 personer på idrettsarrangementer for personer under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune. Utendørs tillates kun 50 personer på arrangementer. Det blir tillatt med 50 personer i begravelser og bisettelser når det benyttes faste tilviste plasser.

Arrangementer med 10 eller flere deltakere må registreres hos kommunen.

Det er forbudt med innendørs organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne, med unntak for profesjonelle toppidrettsutøvere.

Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om to meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. Les mer om reglene for idrett

Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra på alle arbeidsplasser det er praktisk mulig.

Bruk av munnbind anbefales sterkt ved besøk på alders- og sykehjem.

Alders- og sykehjemmene har to visittider om dagen. På formiddagen fastsetter institusjonen visittid selv, på ettermiddagen er visittiden 16–18.

Antallet besøkende per beboer begrenses til 1–2 faste personer.

Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland. Man kan reise på hytta, men unngå kollektivtransport hvis mulig.

