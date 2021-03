Saken mot den 24 år gamle mannen skal opp i Stavanger tingrett 7. april i år.

20. juni, omkring klokken 18.50 skal han ha kjørt bil på Hundvåg til tross for at han var påvirket av cannabis tilsvarende en promille tilsvarende over 1,2.

Tiltalen lyder også på at han skal ha brukt hasj forut for kjøringen.

