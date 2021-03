Krasjet med lastebil – må betale 66.000 kroner

33-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Jæren tingrett.

25. juni i fjor, omkring klokken 06.50 kjørte han på Espelandveien og ut ut på E39 ved Bråstein uten å overholde vikeplikten. Det medførte at han kolliderte med en lastebil som kjørte på E39 og det oppsto materielle skader på begge kjøretøyene.

En blodprøve tatt av 33-åringen klokken 08.20 samme dag viste en promille på 1,96.

«Selv om det basert på vitneavhørene kunne være usikkerhet rundt hvem som kjørte bilen, ble siktede av politiet nokså raskt utpekt som den sannsynlige fører av bilen. Herunder viser retten til at siktede eide bilen, og passasjeren forklarte i avhør at han ikke hadde lappen og aldri hadde kjørt bilen. Det ble videre sikret vattpinne-avtrykk av ratt og girspak med tanke på epitel. Ingen av vitnene hadde sett en tredjeperson løpe fra bilen etter kollisjonen, slik siktede og passasjeren opprinnelig forklarte til politiet. Retten deler likevel forsvarers vurdering om at tilståelsen i noen grad har lettet etterforskningen, idet den kom fem dager etter hendelsen og dermed tidlig i saken. Retten finner etter dette at fengselsstraffen passende kan settes til 36 dager», heter det i dommen.

I tillegg ble 33-åringen dømt til å betale en bot på 66.000 kroner.

Han mistet også førerretten i tre år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

