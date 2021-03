Fire nye smittetilfeller – to med ukjent smittekilde

Hver morgen legger Stavanger og Sandnes kommune ut en oversikt over antall nye smittede.

Tirsdag morgen meldte Stavanger kommune at 521 personer ble testet for covid-19 dagen før, og at tre av disse testet positivt. Av disse hadde to ukjent smittekilde, mens den siste er reiserelatert.

Slik er aldersfordelingen mellom de smittede:

* 10 - 19 år: 1.

* 20 - 29 år: 1.

* 40 - 49 år: 1.

Testet negativt

I Sandnes ble det meldt om ett nytt tilfelle tirsdag morgen. Her skal det være snakk om en kvinne mellom 40 og 50 år, og kommunen opplyser at smittesporing pågår.

Mandag meldte kommunen om ett nytt smittetilfelle, og opplyste at det var en kvinne mellom 30 og 40 år som hadde testet positivt etter innreise fra et rødt land. Tirsdag opplyser kommunen om at kvinnen testet negativt da hun tok en ny test, og de har derfor justert mandagens tall fra én til null.