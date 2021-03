Fikk kjøreforbud for overlast på trippelen

Kontrollen fant sted på Sokn kontrollstasjon på E 39 onsdag.

Totalt ble 81 kjøretøy kjørt gjennom kontrollplassen, av disse ble 12 tatt inn for nærmere kontroll.

Resultat var følgende:

To kjørte uten lovpålagte snøkjettinger i vinterperioden. Dette resulterte i to trafikkgebyr på 2250 kroner for hver sjåfør.

– Det ble også gitt et trafikkgebyr på 2000 kroner til en sjåfører som kjørte med vinterdekk som er ikke merket med 3PMSF, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

71 kjøretøy ble i løpet av dagen kontrollert for vekt. To kjøretøy fikk gebyr for overlast, og her måtte sjåførene betale totalt 5800 i kroner i gebyr. Sjåførene måtte også laste av for å komme ned i lovlig vekt

Den tekniske tilstandskontrollen avdekket mangler på tre kjøretøy. Manglene omhandlet styrekule, luft og diesellekkasje. Det ble gitt kontrollrapport/mangellapp for utbedring av feilene.

I tillegg til kontroll av tunge kjøretøy ble det utført 22 forenklede kontroller for varebiler og personbiler. Det vil si visuell utvendig kontroll av kjøretøyet. To varebiler fikk kjøreforbud på grunn av overlast. De måtte avlaste før videre kjøring.

Én traktor ble begjært avskiltet grunnet ikke godkjent kontroll innen frist etter vedtak om utbedring av teknisk mangel ved teknisk kontroll.

Ett vogntog ble rapportert på grunn av feil kode for vektårsavgift, og en sjåfør fikk 500 kroner i gebyr for mangel av dokument.

